15/01/2025
2025最安全航空Top 25｜最安全低成本航空HK Express全球第一！傳統航空國泰排第3！
Katty Wu
Katty Wu
喜歡日本。喜歡旅行。喜歡遊樂場。夢想是到60歲仍可以玩過山車。
Senior Content Editor
最近發生多宗航空事故，令不少喜歡去旅行的香港人擔心飛機的安全問題。幾日前，AirlineRatings.com公布了2025全球最安全航空Top 25，更分開傳統航空及低成本航空兩個組別，香港人經常坐的香港快運HK Express於低成本航空組別排名世界第一，而國泰航空則與卡塔爾航空及阿聯酋航空並列第三！
Top 25 最安全傳統航空
AirlineRatings.com的CEO Sharon Petersen指出，新西蘭航空跟澳洲航空的排名非常接近，兩者只差1.5分，兩者於安全標準及機師培訓都獲得最高分數，不過因為新西蘭航空的機隊比較年輕，所以排第一！
1. Air New Zealand
2. Qantas
3. Cathay Pacific／Qatar Airways／Emirates
4. Virgin Australia
5. Etihad Airways
6. ANA
7. EVA Air
8. Korean Air
9. Alaska Airlines
10. Turkish Airlines（THY）
11. TAP Portugal
12. Hawaiian Airlines
13. American Airlines
14. SAS
15. British Airways
16. Iberia
17. Finnair
18. Lufthansa／Swiss
19. JAL
20. Air Canada
21. Delta Airlines
22. Vietnam Airlines
23. United Airlines
Top 25 最安全低成本航空
至於全球最安全低成本航空排名，國泰航空旗下的香港快運HK Express今年躍升至第一名！記者翻查去年的排名，AirlineRatings.com「Top 20 Safest Low-Cost Airlines for 2024」內，完全見不到HK Express的名字！去年排第一、澳洲航空空旗下的Jetstar，今年排第二；而在歐洲旅行時經常會坐的Ryanair及easyJet則排第三、四；很多香港人會坐的AirAsia排第六。
1. Hong Kong Express
2. Jetstar Group
3. Ryanair
4. easyJet
5. Frontier Airlines
6. AirAsia
7. Wizz Air
8. VietJet Air
9. Southwest Airlines
10. Volaris
11. flydubai
12. Norwegian
13. Vueling
14. Jet2
15. Sun Country Airlines
16. WestJet
17. JetBlue Airways
18. Air Arabia
19. IndiGo
20. Eurowings
21. Allegiant Air
22. Cebu Pacific
23. ZipAir
24. SKY Airline
25. Air Baltic
評分方法
除了嚴重飛行事故，網站還根據另外8個不同的範疇去評分：
1. 過去兩年內發生的嚴重事件
2. 機隊年齡
3. 機隊規模
4. 事故發生率
5. 死亡人數
6. 盈利能力
7. IOSA認證
8. 通過ICAO審查
9. 機師技能和培訓
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