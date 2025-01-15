2025最安全航空Top 25｜最安全低成本航空HK Express全球第一！傳統航空國泰排第3！

最近發生多宗航空事故，令不少喜歡去旅行的香港人擔心飛機的安全問題。幾日前，AirlineRatings.com公布了2025全球最安全航空Top 25，更分開傳統航空及低成本航空兩個組別，香港人經常坐的香港快運HK Express於低成本航空組別排名世界第一，而國泰航空則與卡塔爾航空及阿聯酋航空並列第三！

Top 25 最安全傳統航空

AirlineRatings.com的CEO Sharon Petersen指出，新西蘭航空跟澳洲航空的排名非常接近，兩者只差1.5分，兩者於安全標準及機師培訓都獲得最高分數，不過因為新西蘭航空的機隊比較年輕，所以排第一！

1. Air New Zealand

2. Qantas

3. Cathay Pacific／Qatar Airways／Emirates

4. Virgin Australia

5. Etihad Airways

6. ANA

7. EVA Air

8. Korean Air

9. Alaska Airlines

10. Turkish Airlines（THY）

11. TAP Portugal

12. Hawaiian Airlines

13. American Airlines

14. SAS

15. British Airways

16. Iberia

17. Finnair

18. Lufthansa／Swiss

19. JAL

20. Air Canada

21. Delta Airlines

22. Vietnam Airlines

23. United Airlines

Top 25 最安全低成本航空

至於全球最安全低成本航空排名，國泰航空旗下的香港快運HK Express今年躍升至第一名！記者翻查去年的排名，AirlineRatings.com「Top 20 Safest Low-Cost Airlines for 2024」內，完全見不到HK Express的名字！去年排第一、澳洲航空空旗下的Jetstar，今年排第二；而在歐洲旅行時經常會坐的Ryanair及easyJet則排第三、四；很多香港人會坐的AirAsia排第六。

1. Hong Kong Express

2. Jetstar Group

3. Ryanair

4. easyJet

5. Frontier Airlines

6. AirAsia

7. Wizz Air

8. VietJet Air

9. Southwest Airlines

10. Volaris

11. flydubai

12. Norwegian

13. Vueling

14. Jet2

15. Sun Country Airlines

16. WestJet

17. JetBlue Airways

18. Air Arabia

19. IndiGo

20. Eurowings

21. Allegiant Air

22. Cebu Pacific

23. ZipAir

24. SKY Airline

25. Air Baltic

評分方法

除了嚴重飛行事故，網站還根據另外8個不同的範疇去評分：

1. 過去兩年內發生的嚴重事件

2. 機隊年齡

3. 機隊規模

4. 事故發生率

5. 死亡人數

6. 盈利能力

7. IOSA認證

8. 通過ICAO審查

9. 機師技能和培訓