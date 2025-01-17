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17/01/2025

全球最大室內滑雪場 年底深圳開業！雪道全長450米 比廣州融創長一半！地鐵深圳會展城站直達！

#travel news #去旅行 #滑雪 #北上食買玩 #室內滑雪場 #深圳前海 #廣州融創滑雪場 #深圳 #華發冰雪世界
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Text: Katty Wu

　　喜歡滑雪的香港朋友，當然想全年都滑到雪，雖然夏天都可以飛去澳洲、新西蘭滑，但假期沒那麼多，所以近年不少人都會去「廣州融創滑雪場」滑。記者早前於社交平台看過一條短片，拍攝者指周末的「融創」超多人，等吊椅上山頂足足排了1個鐘，但滑下來只是1分鐘，非常無癮！今年年尾，滑雪愛好者會多一個新選擇，就是深圳前海區的「華發冰雪世界」將會開幕，面積約10萬平方米，開業後將會是全球最大的室內滑雪場！

 

「華發冰雪世界」的流線形設計，配上藍色的燈光，似一條「藍鯨」，非常優美。（圖片來源：深圳市前海深港現代服務業合作區）

 

　　「華發冰雪世界」是由國際知名建築公司10 Design操刀，建築面積約10萬平方米，比暫時是全球最大室內滑雪場、官方認證面積為98828.7平方米的「上海耀雪冰雪世界」大，所以開業後將會成為全球最大室內滑雪場！場內最長的雪道有450米，比廣州融創的300米長一半；落差有83米，將會是中國落差最大、雪道最長的室內滑雪場！而最大賣點，是有地鐵直達，超級方便！

 

網上看到最新的工程進度，可以清楚看到3條斜度不同的雪道。（圖片來源：微博＠深圳政杰）

 

「華發冰雪世界」就在地鐵深圳會展城站的出口旁，非常方便。（圖片來源：微博＠深圳政杰）

 

除了室內滑雪場，區內諉有大型商場及五星級「深圳華發JW萬豪酒店」。（圖片來源：深圳市前海深港現代服務業合作區）

 

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