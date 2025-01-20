北角新光戲院結業：3月3日最後演出近乎爆滿！打卡熱點回顧：大堂招牌、投幣磅重機

屹立北角53年的新光戲院將於3月3日結業！1 月20日舉行的開放日，吸引不少粵劇迷、北角街坊，甚至未曾到過新光戲院的新一代來參觀，更一度要排隊入場，場面熱鬧。大家不妨把握最後機會購票睇大戲，到訪數碼戲院欣賞電影，或於大堂招牌、波波燈、投幣磅重機打卡懷舊，回憶昔日娛樂時光，及再認識這個香港粵劇界殿堂級場地！

新光劇院最後還是逃不過結業的命運！1 月20日「東區文化節」與新光戲院合辦的開放日非常受歡迎，市民免費入場參觀新光戲院，大家都瘋狂打卡，希望用相機拍下新光戲院的一點一滴紀念。

新光大劇場（photo:Eunice）

新光戲院將於3 月3日結業。（photo:Eunice）

新光戲院是北角地標之一。（photo:Eunice）

新光大劇場留下不少歷史痕跡，開放日當日大家可任坐不同的座位，一試不同的景觀，座位的木手把都因為多年使用而平滑，椅背亦充滿歷史感。

1 月20日「東區文化節」與新光戲院合辦的開放日非常受歡迎。（photo:Eunice）

（photo:Eunice）

（photo:Eunice）

最多人打卡一定是舞台上方的兩個大直牌匾題字，原來舞台與觀眾席之間，是一眾樂師即場彈奏樂器工作的位置，另外「男界」、「女界」的指示牌超級經典！

舞台前一眾樂師即場彈奏樂器工作的位置。（photo:Eunice）

舞台上方的兩個大直牌匾題字。（photo:Eunice）

舞台上方的兩個大直牌匾題字。（photo:Eunice）

最後的位置設高台及座位方便職員睇場。（photo:Eunice）

李居明師傅表示，新光戲院是不少小生花旦的成長地，他們第一次演出都在這裏，亦有不少長者在這裏睇戲 ，「時光的轉化，沒有辦法可以保留，現址將變成教會。在未來日子裏，我希望粵劇依然是存在的，希望繼續在其他劇院能夠有粵劇的演出。」

李居明師傅非常多謝大家來參觀新光戲院，希望六月份《粵劇特朗普》能夠在西九有機會演出。（photo:Eunice）

新一代粵劇演員於新光戲院開放日跟戲迷見面。（photo:Eunice）

《小平，你好》3 月3日最後演出

他說《粵劇特朗普》已是一票難求，但有三套戲歡迎大家入場，第一套《金玉觀世音》是非常好看的，第二套是《秦王孟姜》是國內的劇團來港的演出，他們一聽到新光結業，演員就算是配角都要來演出。《小平你好》亦非常爆滿，以粵劇表達鄧小平和戴卓爾夫人在北京的人民大會堂唇槍舌劍的事件，《小平你好》非常爆滿，因為最尾場是3 月3日，完成那場戲新光戲院會拉閘熄燈 「正式告別」，現時尚有少量台側及最後排的位置！

《小平你好》尾場3 月3日，亦是新光戲院正式告別之日。（photo:Eunice）

粵劇演員、戲迷及北角街坊打卡留念

開放日當日，新一代粵劇演員全副裝扮跟戲迷見面，其中一位粵劇新力軍何卓盈從小跟新光戲院已有淵源，有深刻印象。她說︰「9 歲時在兒童劇團已經於新光戲院表演，這裏記載很多演出經驗，第一次以職業粵劇演員身份都是於新光演出，在不同階段的粵劇學習都在新光戲院發生。」對比於其他表演場地，她認為新光戲院有更多機會接觸觀眾，一來場地近民居比較貼地，而且新光戲院是港人熟識的地標。

新一代粵劇演員何卓盈（photo:Eunice）

麥小姐（右）專程請半天假來參觀新光開放日，因為經常經過新光戲院，卻從未踏足過，決定於開放日到訪。她說，新光戲院大劇場與想像中不同，原來與大會堂形式相近都幾摩登，認為時代巨輪下新光要結業都沒有辦法，並感到可惜。北角街坊莊小姐於小學、中學都曾於新光戲院表演，以前多數睇內地熱門電影，90 年代後已經比較少來。

麥小姐（右）及莊小姐（左）已經購買《六國大封相》門票支持新光劇院，於3 月3日結業前再來訪。（photo:Eunice）

來參觀不只老人家及中年人士，年輕人及小朋友都特別到訪。陳小姐（右）表示疫情後多數來新光劇院欣賞節目，覺得粵劇表演者粉墨登場有別於睇電影。同行的陳小朋友第一次來新光戲院，覺得粵劇歷史悠久，對比電影因為粵劇使用的道具較少，需要更多想像力欣賞劇目。

陳小姐（右）及陳小朋友表示，有機會的話會與家人於3 月3日前來新光戲院睇戲。（photo:Eunice）

1 月25日下星期六開始三樓數碼戲院會連續做八套《大迷信》。（photo:Eunice）

新光大堂投幣磅重機。（photo:Eunice）

新光數碼戲院。（photo:Eunice）

大堂天花頂的波波燈好經典。（photo:Eunice）

粵劇殿堂新光戲院（photo:Eunice）

大堂展出紅線女 親筆「新光」題字。（photo:Eunice）

新光戲院

地址：北角英皇道413-423號僑輝大廈新光戲院

http://www.sunbeamtheatre.com/hk/