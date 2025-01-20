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20/01/2025

北角東岸板道首段1月26日開放：東區走廊單車跑步體驗及維港首條開合橋亮點

#緩跑 #炮台山 #東岸板道 #海濱 #打卡 #本地遊 #好去處 #北角 #單車
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Text: Eunice Chow Photo: 李家超 John KC Lee fb、東岸板道社區聯絡中心 fb、發展局fb

　　好消息！連接北角至炮台山的東岸板道西段，將於1 月26日開放，大家農曆新年有多個好去處，齊於板道上散步、緩跑甚至踏單車，共享海濱之美。據知，今年下旬長約13公里連貫堅尼地城至筲箕灣的海濱長廊將正式打通，做到「一板貫通，暢踏西東」。

 

（圖片來源︰李家超 John KC Lee fb）

 

　　東岸板道西段全長約2.2公里，巧妙善用東區走廊結構之下的空間，在鬧市中打造海濱長廊。項目分兩階段完成，西段屬首階段完成的部份，長約1.1公里，包括700米連接東岸公園主題區至北角海濱花園的板道，以及400米經優化的北角海濱花園。北角東岸板道西段建於東區走廊下方，設立行人徑和「共享徑」，大家日後東岸板道上可以跑步和踩單車。

 

特首︰如海上踩單車！

 

　　早前特首初踏東岸板道，坦言覺得像在海上行走，同時有上方的東廊「遮蔭」，不怕太陽直曬，亦可感受上方東廊的車輛行駛情況，感覺新奇有趣。

 

特首指於東岸板道踩單車，可以一邊欣賞維港，一邊踩單車，如海上踩單車的感覺。（圖片來源︰李家超 John KC Lee fb）

 

（圖片來源︰東岸板道社區聯絡中心 fb）

 

板道寬度為最少10米，既有專供行人使用的路徑，亦會設立「共享徑」，讓行人、緩跑者、單車使用者等在相互尊重的情況下，按個人喜好享受海濱空間。（圖片來源︰東岸板道社區聯絡中心 fb）

 

現場更有遊樂設施及健身設施，猶如置身海上漫步玩耍，是放電好去處。（圖片來源︰東岸板道社區聯絡中心 fb）

 

維港首條開合橋及轉盤橋

 

　　維港首條開合橋及轉盤橋亦將於東岸板道西段登場！開合橋及轉盤橋以展翅翱翔維港天際嘅海鳥為設計概念，外觀簡潔現代。開合橋確保船隻必要時進入板道內水域，以進行緊急拯救行動及日常維修。另外，市民亦可使用轉盤橋由板道直接通往和富花園，以提升板道的暢達性。開橋之前都會有提前通知，確保行人同單車使用者安全。

 

和富中心對出海面設置維港首條開合橋及轉盤橋，兩座橋能方便船隻在有需要下進入附近的水域，也能方便市民通往和富花園。（圖片來源︰李家超 John KC Lee fb）

 

　　至於餘下部份的板道（即北角至鰂魚涌的東段），計劃於2025年下旬陸續開放，屆時「一板貫通，暢踏西東」，整條長約13公里連貫堅尼地城至筲箕灣的海濱長廊便可正式打通 。

 

港島東岸板道首段即將開放，帶動全新親水體驗。（圖片來源︰發展局fb）

 

新春接福工作坊免費玩

 

　　1月15日至2月12日北角電照街的東岸板道社區聯絡中心 (CLC)舉行新春活動，凡於活動期內跟社區聯絡中心主任講一句新年祝賀語，再讚好東岸板道社區聯絡中心嘅Facebook同Instagram專頁，有機會獲得限定賀年揮春一份。數量有限，換完即止。1 月22日更有學習傳統雕版印刷術，製作特色福字揮春裝飾工作坊，現開始接受報名。

 

 

傳統祝福活字印刷工作坊

日期及時間︰1 月22日7pm - 8:30pm

參加者須年滿6歲，活動名額有限，先到先得，不設Walk-in

報名連結https://forms.gle/4tMzutgZEjz4JrkZ7

（成功報名者將有專人以電話或電郵聯絡落實，詳情請參閱報名須知）

查詢︰9177 8345／9843 9623

地點︰北角電照街東岸板道社區聯絡中心（CLC）

開放時間︰星期二、四、五及日：08:00 – 18:00、星期三及六：11:00 – 21:00、星期一及法定假日（星期日除外）：休息

https://www.facebook.com/boardwalkclc

 

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