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20/01/2025

北海道最大滑雪度假村「留壽都」出聲明 嚴打非正規途徑買雪票！網上出售「二手滑雪券」問題嚴重

#travel news #滑雪券 #留壽都 #RUSUTSU #滑雪 #去旅行 #北海道 #網絡熱話
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Text: Katty Wu

　　位於二世古旁邊的「留壽都Rusutsu」，是北海道最大型的滑雪度假村，每年冬天都吸引全球各地的滑雪愛好者來滑雪。度假村中文版的官方IG今日（1月20日）以紅底白字的大字報發出嚴正聲明：「對於非正規途徑購買的票券，我們已進行嚴格監控，一經發現，將立即停止其使用。」記者隨便在網上拍賣平台搜尋「留壽都」或「Rusutsu」，都見到有不少「二手」滑雪券出售。

 

留壽都是北海道最大型的滑雪度假村，每年冬天都吸引全球各地的滑雪愛好者來滑雪。（圖片來源：Rusutsu Resort）

 

留壽都度假村中文版的官方IG今日（1月20日）以紅底白字的大字報發出嚴正聲明，而大字報雖然是用簡體字，但內文有繁體字、簡體字及英文。（圖片來源：IG@rusutsuresort_official_zh）

 

聲明如下：

 

「目前我們已發現有通過非正規途徑購買雪票的情況，並存在通過轉售網站等渠道出售的案例。

對於非正規途徑購買的票券，我們已進行嚴格監控，一經發現，將立即停止其使用。

請務必通過官方渠道購買票券或者預訂。

請注意，對於通過非正規途徑購買的票券，我們概不退款或退費。」

 

14,500円！全日本最貴滑雪「1日券」

 

　　留壽都的名氣一直不及二世古，但今個雪季「一舉成名」！究竟做了甚麼舉動呢？原來就是將滑雪（纜車及吊椅）「1日券」加價至14,500円（約HK$725），成為全日本最貴的滑雪場！另外，留壽都亦提供了2-5日券，分別為22,000-55,000円。

 

留壽都今個雪季的滑雪「1日券」價錢為14,500円，成為日本最貴的滑雪「1日券」。（圖片來源：Rusutsu Resort）

 

　　不過，留壽都亦提供了一個比較有彈性的選擇，就是「25時間券」（一張類似八達通的儲值卡），票價為33,000円（網上預售只是31,500円/ HK$15,750），玩法是逐個鐘計錢（中間可以去食飯及休息），最適合不是玩足全日、但又會住在留壽都的人。例如你每天只滑5個鐘，「25時間券」就可以用足5日，每日只是6,300円，而不是每日14,500円或5日55,000円！

 

　　另外，這張「25時間券」是可以在全個雪季使用，即是可以用到2025年3月30日，方便大家再去玩（應該主要給北海道人用）。某些人就是利用這個「優點」，去賣走用剩的「時間」。運作的方法大概是A用31,500円買「25時間券」，但只使用了10小時，餘下有15小時「25時間券」，就用一個較平的價錢，如15,000円賣給B，反正「無蝕底」及「有著數」，應該很多人都樂意。

 

　　但最大的問題，B在交收時，是無法得知那張儲值卡內還有幾多個小時可以滑。估計留壽都發這個聲明，除了有機會是「賣假飛」之外，亦可能是有些人從「非正規」的途徑購買票，「貨不對辦」（時間少了，甚至用完）後投訴！

 

　　記者在網上拍賣平台搜尋「留壽都」或「Rusutsu」，都見到不少人放售這些二手「25時間券」，賣家用剩「時間」可以賣錢，買家又可以用平價買滑雪券，似乎很圓滿，但始終都有風險，因為不能即時check儲值卡內還剩幾多時間，所以並不鼓勵！

 

拍賣平台上有不少人出售二手「25時間券」。（圖片來源：Carousell截圖）

 

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