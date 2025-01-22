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22/01/2025

農曆新年好去處2025︱嘉道理農場睇球蟒及開蛇箱示範，六大主題展區免費玩及蛇王道具展

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Text: Eunice Chow Photo: 大埔嘉道理農場暨植物園

　　蛇年伊始，大家可以去邊認識更多今年生肖主角？推介大家去大埔嘉道理農場暨植物園最新「靈蛇有靠山：人予自然的和諧」主題展覽，展覽互動好玩，更可參加導賞團近距離認識球蟒，甚至參加探訪活動一睹示範「開蛇箱」，重新認識蛇們，新春應節好去處！

 

 

　　「靈蛇有靠山：人予自然的和諧」主題展共六大展區，遊客可按建議步行路線依序遊覽，展覽互動好玩，如充滿童趣的巨型蛇棋、伸手盲摸蛇類標本體驗、參加小遊戲發掘「蛇蛇的美食地圖」，透過互動遊戲體驗蛇類感知世界的獨特視聽方式，最後回到下山區的明薈，了解野生蛇類拯救流程與保育成果，更可近距離觀察救援工作常用工具，並即場拍照留念。園區亦設有穿梭巴士服務，遊客可於接待處購票，便捷往來各展區。

 

「百家蛇布」穿梭林中　

 

　　大家穿梭六大展區之中，發現四幅在於林間舞動的「百家蛇布」，藝術裝置以蛇類蛻皮成長的自然特性為靈感，創作概念巧妙呼應中國傳統「百家被」祝願新生兒平安健康的文化寓意，將人與自然的生命歷程相互連結。

 

 

　　廣場的蛇型展板作為整個展覽的引旨和介紹，帶出蛇類長久以來被人類所誤解。我們希望透過展覽讓大眾放下成見，重新認識有關蛇類的生態知識，了解蛇類對大自然生態系統的重要性。

 

 

　　巨型蛇棋「盤蛇智識：守護者的試煉」，大家可於5米 x 5米的超大型100格棋盤，邊玩邊認識蛇類有關資訊。

 


 

究竟蛇皮、蛇蛻、蛇蛋、蛇膽、蛇骨是怎樣的？公眾可伸手進5個盲摸木箱，透過觸感感受這些物品，與蛇有最深入的接「觸」。

 

 

　　另外，透過「蛇的6大異能」轉轉板，大家可以知道蛇的6大異能，如為甚麼「沒耳朵，但全身都能聽？」、「蛇舌為何是開岔？」、「蛇吞象其實毫不貪心？」等答案。

 

 

　　來到嘉道理農場暨植物園，大家可以同蛇打卡！園方於胡挺生先生紀念亭樹下設置了 6 條會發聲的蛇布玩偶，透過按鍵發聲，講述中國、希臘以及聖經中有關蛇的故事，藉此反思我們對蛇的固有負面印象會否由此而來。

 

　　

上山區白理桃蘭花保育園的涼亭變成蛇舖及中藥舖，將中式的圓枱模擬成蛇舖摺枱及執藥枱，讓大家如置身其中，反思中國食蛇、以蛇身進補的傳統飲食文化，同時了解蛇類目前正面對的危機。

 

　　

蛇其實是靠「熱感器官」將物件散發的熱能來生成視覺影像的。園方設置了熱成像工具，讓大家體驗蛇的視覺。

 

展板、蛇王分享及道具展示

 

　　嘉道理農場暨植物園的「野生蛇類拯救計劃」邁向第 26 年，園方特別於展覽的最後一站︰明薈，深入分享本園野生蛇類拯救計劃25年來的成果，也邀請了3位參與計劃，並與本園有緊密合作的「蛇王」分享難忘的經歷和感受。觀眾只需掃描展板上的二維碼，便可聽到蛇王的說話及道具展示。

 

 

齊集印集章換蛇類襟章

 

　　園區內設有六個印章站，每站提供不同顏色的印泥，訪客需要通過走訪各個展區，逐步完成一幅由多重顏色疊加而成的蛇類圖案。當走遍所有印章站後，明信片上就會呈現一幅完整而豐富的蛇類藝術圖案。這張獨特的明信片不僅紀錄了遊歷的足跡，更附設祝福卡片區域，讓訪客寫下對蛇類的祝福語。填妥的祝福卡可沿虛線撕下，掛在明薈的祈願木架上，為蛇類送上祝福。

 

完成集印的訪客更可獲贈限量版蛇類襟章乙枚。

 

　　展覽期間特設多場限定工作坊、講座及導賞團，即日起開放報名，名額有限。你可在蛇語山林半天導賞團，深入了解蛇類保育展覽的豐富內容，全程由專業導賞員帶領，為您詳細解說蛇類的獨特性格、棲息環境、生活習性及其在生態系統中的重要角色，也有機會近距離認識球蟒教育大使。

 

 

靈蛇有靠山｜蛇語山林半天導賞團

日期及時間︰2025 年 2 月 2 日、9 日、3 月 1 日及2 日（星期日）

費用︰每位港幣 240 元（包括期間限定的「靈蛇郵記」集郵明信片、本園入場費及導賞費用）

 

　　園方的野生動物拯救中心是香港唯一一個由漁農自然護理署（漁護署）署長簽發特別牌照的非政府野生動物拯救中心。中心平日不對外開放，作為「靈蛇有靠山：人予自然的和諧」展覽特設的探訪活動，你將在本園職員的陪同下深入拯救中心，重點了解野生蛇類拯救計劃的運作，還有機會近距離目睹本園保育主任示範「開蛇箱」的過程（需視乎活動前是否有蛇被送到拯救中心），及近距離認識已經成為教育大使的非洲球蟒，親身感受其生命力。

 

 

靈蛇有靠山｜深入探訪野生動物拯救中心

日期及時間︰2025 年 2 月 8 日、22 日（星期六）

費用︰每位港幣 240 元（包括本園入場費及導賞費用）

 

 

日期︰2025 年 1 月 21 日、23 日、26 日、27 日、2 月 6 日、7 日、15 日、21 日

費用︰港幣 50 元（包含 2 塊手帕的材料費）

無需預約。名額有限，先到先得。

 

靈蛇有靠山：人予自然的和諧

日期：2025 年 1 月 20 日 至 3 月 3 日（本園休息日除外）

時間：上午 10 時 00 分 至 下午 4 時 00 分

地點：新界大埔林錦公路嘉道理農場暨植物園

開放時間：星期一至日早上9時30分至下午5時正（最後入場時間為下午4時），1 月28日至1 月30日為新春休園日子。

 

入場費︰一般參觀12 至 59 歲    $50、4 至 11 歲  (2024年7月15日至9月30日期間免費入場)    $25、60歲或以上長者或合資格殘疾人士    $20(星期一至日及公眾假期收費)、4歲以下免費

查詢︰2483 7200

https://www.kfbg.org/tc/

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