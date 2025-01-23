農曆新年好去處2025︱新春友邦嘉年華：年糕毛公仔、賀歲醒獅表演及初二煙花靚位

友邦嘉年華於農曆新年期間推出一系列精采活動，包括初一至初八醒獅表演，廣東的士高，攤位遊戲更新推充滿農曆新年氣息的主題公仔，祝願大家心想事成，蛇年行大運！

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聖誕好去處2024︱中環AIA嘉年華︰28個機動遊戲、攤位遊戲過100萬毛公仔，全新打卡位＋刺激雜技表演＋美食村，網購門票優惠詳情

農曆新年期間，賀歲醒獅表演將於1月29日至2月5日（正月初一至初八）期間每天舉行，首日下午12時30分將舉行盛大的醒獅採青巡遊，為新春慶祝活動揭開序幕。隨後，每日下午3時30分，醒獅表演帶給大家新年熱鬧氣氛，祝福每位萬事如意。

攤位遊戲贏年糕毛公仔

來到嘉年華一定要玩攤位遊戲，友邦嘉年華推出了充滿新春特色的主題毛絨公仔——年糕造型的毛絨公仔，大家要加油努力贏取這份新年禮物。打算大年初二（1月30日）睇煙花的朋友，友邦嘉年華這個中環海濱絕佳位置有最佳觀賞角度，提提你記得提前入場霸靚位！

藍妹大排檔廣東的士高派對

藍妹大排檔首次於「友邦嘉年華」登場，並帶來獨特的廣東大排檔文化，將本地特色、音樂和派對氛圍融為一體，1 月 23 日至 2 月 9 日一連串精彩活動將在「藍妹大排檔」舉行，重點推介大年初四（2月1日）晚上6時至11時舉行的廣東的士高派對，連環播放80年代至千禧年代的經典廣東歌曲，讓遊客在強勁的節拍中盡情舞動。

友邦峻宇呈獻世界雜技團

「友邦峻宇呈獻世界雜技團」的頂尖雜技節目演出至2月9日，大家記得把握最後機會！此外，情人節將近，2月11日至16日的「Live at the Big Top」音樂會邀請多位本地及國際音樂人壓軸演出，華語音樂人ØZI和Karencici將聯手擔綱音樂會首場演出。2月13日則有創作歌手Gareth.T將來全新演出，他還將邀請特別嘉賓Gordon Flanders一同登台，為觀眾帶來更多驚喜。 2 月14日則有英國國際知名電子音樂製作人和 DJ Nic Fanciulli 領銜演出，為現場帶來震撼的音樂體驗。當晚的表演陣容還有香港著名的Nodes Crew，包括Leon (FR)、Mo-Shi、Milam和來自伊比薩的Bruno Roth等多位實力派音樂人，以及Wilkinho攜手現場演出，打造一場令人難忘的音樂之夜。

創作歌手Gareth.T（右）及Gordon Flanders。

SuNKeN帶來獨特的電子音樂派對

Live at the Big Top音樂會

訂購門票：https://www.aiacarnival.com/zh-Hant-HK/live-at-the-big-top

友邦嘉年華2024／25

地點︰中環龍和道9號中環海濱活動空間

嘉年華活動日期︰2024年12月18日（星期三）至2025年2月16日（星期日）

雜技團活動日期︰2024年12月18日（星期三）至2025年2月９日（星期日）

官方網址：https://www.aiacarnival.com/



