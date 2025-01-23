2025年宵市場｜全港15個年宵市場1.23開鑼！快餐攤位地點及開放時間一覽

年宵開鑼啦！1月23日（年廿四）至1月29日（年初一）全港15個公園及遊樂場舉行年宵市場，當中9個年宵市場設快餐攤位，包括銅鑼灣維多利亞公園、觀塘觀塘遊樂場、花墟公園、大埔天后宮風水廣場及將軍澳寶康公園等。大家準備行花市辦年貨前必睇，要做足準備！

食物環境衞生署（食環署）公布，二○二五年農曆年宵市場於1月23日（年廿四）至29日（年初一）清晨七時，一連七天在十五個地點舉行，方便市民購買賀年植物和花卉、賀年食品、裝飾和揮春等，迎接新歲。今年全港年宵市場攤位以銅鑼灣維多利亞公園最多，多達395個，東涌達東路花園則最少只有25個攤位，九龍及新界區分以花墟花園（攤位有117個）及元朗東頭工業區遊樂場（攤位有150個）的攤位最多。

十五個年宵市場的人流情況會以紅、黃、綠燈形式在食環署網頁顯示，方便市民知悉現場的擠迫程度。綠色代表人流較少；黃色代表場內略為擠迫；紅色代表場內非常擠迫。各年宵市場場地於每日開放時間結束前15分鐘停止進場。

港島及離島區

銅鑼灣維多利亞公園

1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至1月29日上午7時

*設快餐攤位

東涌達東路花園

1月23至27日：上午10時至晚上11時

1月28日上午10時至 1月29日上午7時

九龍區

深水埗花墟公園

1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至 1月29日上午7時

*設快餐攤位

深水埗長沙灣遊樂場

1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至 1月29日上午7時

*設快餐攤位

黃大仙慈雲山邨中央遊樂場

1月23至27日：上午9時至晚上11時

1月28日上午9時至 1月29日上午7時

*設快餐攤位

觀塘觀塘遊樂場

1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至 1月29日上午7時

*設快餐攤位

新界區

葵青葵涌運動場

1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至1月29日上午7時

荃灣沙咀道遊樂場

1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至1月29日上午7時

屯門天后廟廣場

1月23及24日：上午9時至凌晨12時

1月25至27日：上午9時至翌日凌晨1時

1月28日上午9時至1月29

*設快餐攤位

元朗東頭工業區遊樂場

1月23及24日：上午8時至凌晨12時

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至1月29日上午7時

*設快餐攤位

北區石湖墟遊樂場

1月23及24日：上午8時至凌晨12時

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至1月29日上午7時

大埔天后宮風水廣場

1月23至26日：上午8時至晚上11時

1月27日：上午8時至翌日凌晨

1月28日上午8時至1月29日上午7時

*設快餐攤位

沙田源禾遊樂場

1月23及26日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至1月29日上午7時

西貢萬宜遊樂場

1月23及24日：上午9時至翌日凌晨

1月25至27日：上午9時至翌日凌晨1時

1月28日上午9時至1月29日上午7時

將軍澳寶康公園

1月23及24日：上午9時至翌日凌晨

1月25至27日：上午9時至翌日凌晨1時

1月28日上午9時至1月29日上午7時

*設快餐攤位

2025年農曆年宵市場

https://www.fehd.gov.hk/tc_chi/events/lnyf2025/lnyf2025.html

查詢：2868 0000