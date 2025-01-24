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24/01/2025

農曆新年好去處2025｜初二煙花匯演：六個可愛熊貓頭焦點、發放23,888枚煙花

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Text: Eunice Chow Photo: 政府新聞網

　　農曆新年煙花匯演於1月30日（年初二）晚上8時在維多利亞港上空舉行，匯演共發放煙花23,888枚。賀歲煙花的重頭戲之一是六個可愛的熊貓頭，代表國家送贈香港的一對大熊貓安安、可可在港定居的盈盈、樂樂和一對新生龍鳳胎一家團聚溫馨快樂！

 

 

　　匯演由文化體育及旅遊局統籌，主題為「金蛇迎春慶豐年」，共分九幕，歷時約23分鐘。首幕《一元復始》，天上綻放牡丹、菊花和穗花圖案的煙花，偶爾閃現象徵幸運的紅色8字，祝願市民新一年花開富貴，快樂滿足。

 

 

　　第五幕《盛演世界》，大量大紅色牡丹 花、大銀光牡丹花和紅心圖案出現，象徵各方精英滙聚，在香港迸發光芒。

 

 

　　第八幕《添福添喜》是滙演焦點，六個可愛熊貓頭代表國家送贈香港的一對大熊貓安安、可可，在港定居的盈盈、樂樂和牠們一對新生龍鳳胎一家團聚，溫馨快樂。

 

 

　　市民可在尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣、炮台山東岸公園、紅磡繞道等地方觀賞煙花。煙花綻放期間，中環滙豐總行大廈和灣仔會議展覽中心外牆也會上演燈光滙演，相映生輝。

 

2025年農曆新年煙花匯演

日期：2025年1月30日

時間：晚上8:00

地點：維多利亞港（觀賞地點包括尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣、炮台山東岸公園、紅磡繞道等）

 

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