2025農曆新年好去處｜年初三賽馬日 入場送招財筆及抽足金元寶、張敬軒獻唱！

一連五日的農曆新年假期，其中一日可以考慮入馬場發個新年財。乙巳蛇年，香港賽馬會舉辦一年一度的「農曆新年賽馬日」將於大年初三（1月31日）在沙田馬場舉行。除了有賽事直擊之外，現場還有一連串的慶活動及豐富禮物獎賞。

當日，大會提供免費穿梭巴士服務，由上午10時至下午2時30分提供免費穿梭巴士服務，接載市民由車公廟（近大圍站）及黃大仙站（正德街D2出口）前往沙田馬場。詳細請參閱活動主題網頁。

開運招財第一站：入場即送招財筆兼新春抽獎大送888份足金或鍍金擺件

在大年初三當天，下午3時30分或之前入場，觀眾可獲贈指定「財來運起風車筆」一枝，還有當天下午3時30分或之前掃描包裝盒上的二維碼，登記參加「沙田馬場日日賞呈獻農曆新年大抽獎」，有機會得到指定足金或鍍金擺件，合共888份，其中3名大獎得獎者可贏走指定足金金元寶一個。

開運招財第二站：巨型桃花及風車陣打卡行大運

沙田馬場公眾席廣場將設置「財來運起風水陣」巨型賀年打卡裝置，讓大家催旺財運、姻緣、健康及事業。屆時，場內將有巨型風車、金光閃閃銅錢及金元寶擺設，供入場人士打卡。而且財神爺及馬仔吉祥物亦會穿梭馬場各大熱點，為入場人士送上財氣祝福。

同場更會展出香港賽馬會於大年初一參與的「新春國際匯演之夜」花車巡遊所打造的巨型花車，花車內設140個精美風車。

開運招財第三站：必看新春綜合匯演

大會特別邀請到歌手張敬軒亮相馬場，擔任新春綜合匯演表演嘉賓。今次更是他第四次親臨馬場表演，除了是今次匯演的「新春吉星」，加上他是2月1日的壽星仔，旺上加旺炒熱氣氛。

除此之外，當天亦有醒獅表演，玄學顧問麥玲玲師傅亦會親臨馬場，在馬匹亮相圈跟張敬軒，以及財神爺一同為觀眾送上新年祝福！

開運招財第四站： Nowhere Boys登場帶來搖滾音樂

香港男子樂隊Nowhere Boys亦會來臨沙田馬場，在「好賞食」樓下舞台與大家過節，並於賽事之間帶來澎湃音樂，與觀眾近距離互動接觸。

開運招財第五站：三場焦點賽事 農曆正月大賞合共高達2.28億港元

當日將有三場焦點賽事上演，為蛇年打響頭炮，包括「賀年盃」、「百週年紀念銀瓶」，及四歲馬經典賽事系列首關的「香港經典一哩賽」。

「農曆新年賽馬日」當日三T的正獎彩金可高達1,800萬港元（估計以10港元一注獨中彩金），而四重彩及四連環合併彩池亦注入280萬港元多寶。馬會將在農曆正月餘下共7個本地賽馬日注入其他多寶。至於六合彩新春金多寶攪珠將於2月2日（星期日）舉行，若以10港元一注獨中，頭獎基金估計可高達1.88億港元。。

開運招財第六站：應節佳餚豐衣足食

大會今年特意設有精心炮製一系列充滿吉祥寓意的特色小食，只限於公眾投注大堂2號場畔小食亭發售。有得食有得玩，可以歡度一天。