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27/01/2025

農曆新年好去處2025︱荃灣D‧PARK《PANDA GO！香港遊》800隻熊貓列陣，荃新天地x荔園6大經典遊戲攤位

#熊貓 #荔園 #打卡 #D‧PARK #荃新天地 #農曆新年好去處2025 #遊戲攤位 #蛇年 #本地遊 #荃灣
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Text: Eunice Chow Photo: D‧PARK、荃新天地

　　如果你錯失上次大型熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》參觀的機會，新春期間可以去D‧PARK，與超過800隻大熊貓雕塑打卡。另外，同位於荃灣的荃新天地同荔園舉辦「幸福過肥年」重現荔園6大經典有獎遊戲攤位，最啱一家大小親子同樂！

 

　　由創意品牌AllRightsReserved呈獻全港最大型熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》超過800隻大熊貓雕塑於D‧PARK 1樓中庭展出，部分熊貓更會首次以新春造型登場！

 

由2月17日至3月6日，其中近200隻熊貓雕塑更遊走至中環街市快閃現身，大家屆時記得前來捕捉熊貓的蹤影！

 

　　商場更特意舉辦「熊貓藝術樂園」新年主題活動，將商場1樓室內草地空間打造成熊貓藝術樂園，六大區域包括：「社區聯繫熊貓藝術展覽區」、「熊貓童趣話劇」、「PANDA ART JAM」、「熊貓瑜伽館」、「熊貓心靈藝術工作坊」、及「熊貓主題懷舊遊戲」，歡迎大人和小朋友一同參加！活動期間，D‧PARK亦夥拍海洋公園，特設「PANDA GO！熊貓小百科」展覽專區，帶領大家進入熊貓的世界。

 

 

《PANDA GO！香港遊》巡迴展覽新春站

日期及時間：荃灣D‧PARK1月17日至2025年3月6日中午12時至晚上8時；中環街市2月17日至2025年3月6日中午12時至晚上8時

地點︰荃灣D‧PARK L1 中庭、中環街市

https://pandago-fest.com

 

下一頁：荃新天地x荔園新春遊戲攤位

 

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