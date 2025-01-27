清遠長隆森林王國｜1月25日起試業！乘坐蒸汽小火車看「動物大遷徙」 ！入住長頸鹿主題酒店

繼廣州長隆及珠海長隆之後，長隆集團最近增加了一名新成員「清遠長隆度假區」，以森林為主題，區內有3大主要設施：長隆森林王國、長隆長頸鹿城堡酒店及長隆森林溫泉樂園。當中最矚目的當然是可以近距離見到數十種動物的「長隆森林王國」，官方宣傳圖片更用上「坐上蒸汽火車動物大遷徙」作為口號，即是以後想睇動物大遷徙，不用花十幾個鐘飛去非洲，坐4個鐘車去清遠就睇到！

「清遠長隆度假區」剛於1月25日開始試業。

官方宣傳圖片以「坐上蒸汽火車動物大遷徙」作為口號。

剛剛開始試業的「清遠長隆度假區」，面積達4,000畝，當中的長隆森林王國主要分為11個區域，包括長頸鹿大草原、獅王山、英熊谷、袋鼠叢林、野象河谷、鸚鵡雨林、中央大草坪等，大部分區域都可以步行遊覽。如果想看羚羊、斑馬、河馬、犀牛等，就要乘坐「蒸汽火車穿越大非洲」。

乘坐蒸汽小火車，可以「穿越大非洲」，有機會看到動物大遷徙。

蒸汽火車之旅全程約35分鐘，可以近距離見到十多種不同的動物。

登上獅王摩天輪，便可以鳥瞰整個森林王國的景色。

在獅王山可以看到非洲獅。

於「長頸鹿大草原」內，登上「長頸鹿高空轉杯」，就可以拉近與長頸鹿的距離。

溫馴的長頸鹿。

「英熊谷」內可以看到棕熊及孔雀，區內設有大型戶外攀爬遊樂設施，另外還有「英熊谷劇場」，每日上演精彩的三熊爭霸賽。

「英熊谷」內的東北棕熊。

於「猿林猴島」可以跟猿猴大家族見個面，包括節尾狐猴、蜘蛛猴、紅毛猩猩等。

在「野象河谷」可以見到亞洲象。

在「中央大草坪」可以跟小動物互動。

長隆森林王國暫時仍然為試業階段，所以每日的營業時間、各區的開放時間及表演時間將會有所不同，即日至2月5日營業時間為9:30am-6pm，門票分為平日票（¥260）、特定日票（¥300）、高峰日票（¥350）三種，香港朋友可以於KKday訂票，優惠低至77折，成人HK$270、青少年HK$215、兒童及長者HK$187，適用日期由即日至2025年3月22。

長隆森林王國

網址：www.chimelong.com/qy/forestkingdom/

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