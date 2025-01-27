農曆新年好去處2025︱AIRSIDE粉紅色瑞獸新春裝置及《淘金獵人》解謎遊戲贏工藝金片，啟德SOGO招福貓打卡

之前介紹了啟德零售館的新春食、買、玩好去處，不要忘了AIRSIDE商場亦有農曆新年打卡位，粉紅色瑞獸新春裝置影相之餘，更有可以體驗《淘金獵人》解謎遊戲贏工藝金片。而鄰近的SOGO啟德店正門高達4.5米的巨型招財貓好意頭，為你帶來滿滿福氣！

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四大瑞獸祥龍、麒麟、鳳凰、靈龜降臨AIRSIDE商場中庭「福運瑞獸慶典」，為大家呈上幸福好運，原來四大瑞獸由回收物料、經過兩年與社區共創再造。氣勢磅礴的「錦繡福運龍」由藝術家林偉強與羅軒合力設計和製作，創作結合傳統文化、社區藝術和環保元素。祥龍盤旋於中庭，寓意新一年吉祥如意。龍身環繞著盛放鮮花，象征生機勃勃，欣欣向榮。

麗非凡的鳳凰，由創作團隊BiliBala playdepot設計，並邀得本地年青扎作師傅許嘉雄製作。靈鳳駐足於風水寶屋之上，守護著吉祥花燈和招福祥鼓，象徵著財運亨通，貴氣常在。為慶祝蛇年，商場更準備了放大版的「蛇來運到」蛇棋遊戲，讓大家在歡樂中體驗步步高陞的喜悅！

象征和平的麒麟也來到AIRSIDE，牠以回收木卡板製成，佇立於盛開的花海與高達三米桃花樹旁，更顯祥瑞之氣。

代表長壽與穩健的靈龜，以回收膠樽巧妙製成，並由明愛「兒」動藝術館的小朋友參與裝飾，化身可讓小朋友乘坐的「小車車」。

AIRSIDE《福運瑞獸慶典》

日期：即日起至2月15日

地點：AIRSIDE 2樓中庭

AIRSIDE《淘金獵人》解謎遊戲

同位於AIRSIDE更有好玩 《淘金獵人》解謎遊戲！珠寶品牌周生生與AIRSIDE合作，即日起至2月16日期間誠邀全港有智謀有勇氣的參與者，加入「淘金獵人管理局」﹐成為旗下「淘金獵人」，接受一位記憶漸漸變得模糊的婆婆委託，勇闖1980年代九龍城寨，於限時60分鐘內智破由「打公仔紙」、「收買佬」、「天下太平」、「東南西北」四大港式懷舊遊戲所衍生的關卡，並於場景內找回分散各處的零碎回憶片段，重新拼湊婆婆昔日珍貴生活片段！

解謎過程有趣過癮，充滿新年歡樂氣氛，適合一家大小、老少咸宜。

一個小時的旅程中，參加者將挑戰四大關卡，邊玩港式懷舊遊戲，邊破解謎團。每節活動當中成功破解全數關卡謎團且分數最高的一位參加者，將會嘉許為「最強淘金獵人」，獲得周生生999.9黃金工藝金片（價值HK$480）一枚，為新春添喜慶。

而所有參加者更可參與「周生生淘金獵人抽獎」，有機會獲得周生生送出高達HK$15,000購物獎賞禮券，在2025新一年踏上黃金之旅！

《淘金獵人》沉浸式解謎遊戲

日期：一月17-19、24-26、29-31日｜二月1-2、7-9、14-16日

時間：星期五6-9PM／星期六、日及公眾假期2PM-9PM（每節60分鐘）

地點：AIRSIDE 112號舖

票價：HK$180／一大一小（3至12歲兒童需由家長陪同）

報名: https://bit.ly/4gNmCP

崇光啟德店招福貓打卡