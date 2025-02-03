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03/02/2025

桃花回收計劃2025︰11個綠在區區回收站，Y‧PARK [林‧區]循環再造轉廢為材，全港55個回收點及日期詳情

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Text: Eunice Chow Photo: Y·PARK [林·區]、pexels

　　環境保護署（環保署）於今年農曆新年假期後，透過Y‧PARK [林‧區]承辦商在指定地點回收桃花，並將當中合適的桃花循環再造成再生產品，轉廢為材。大家家中如有2米以下之天然桃花可交到11 個綠在區區的回收環保站回收！

 

 

　　桃花回收計劃2025於2 月5日至13日（共9日）舉行，環保署今年繼續會透過承辦商回收桃花樹，轉廢為材！家家戶戶都可送桃花樹去Y·PARK [林·區]或者54個地區收集站，而工商機構就只可以將桃花樹直接送去Y·PARK [林·區]。乾淨回收以及有登記者更可獲得電子證書乙張。收集地點詳情https://www.wastereduction.gov.hk/sites/default/files/news/Annex_PBT%202025_r0.pdf

 

 

　　據知，天然桃花送到Y·PARK [林·區]回收後，桃花樹將會進行處理，再造成不同再生產品，例如考慮將桃花樹製成紀念品，或者成為種植用嘅有機覆蓋物等等。

 

 

　　如果家中的天然桃花2 米或以下，可交予11個回收環保站回收包括︰綠在東區、綠在灣仔、綠在離島、綠在深水埗、綠在觀塘、綠在葵青、綠在屯門、綠在元朗、綠在大埔、綠在沙田、綠在西貢。將桃花運往回收環保站回收的參與者更可獲得小禮物一份，數量有限，送完即止。

 

 

　　如市民及工商機構於2025年2月14日至20日期間仍需要回收桃花，請於辦公時間內（星期一至星期六，上午九時至下午六時，公眾假期除外）將桃花直接送往中央收集站回收。請注意，地區收集站不會接收兩米以上及工商機構棄置的桃花。

 

 

回收Tips

  •    只限於回收桃花。公眾可將其他小型植物（如年桔）重新栽種；至於裝飾物則可貯存再用，以實踐惜物減廢。
  •    運送桃花前，請拆除所有裝飾物、揮春及膠帶等物品，以免影響其回收再造的過程。
  •    凡於中央收集站或回收環保站回收桃花的參與者，均可得到電子版本證書一張。而將桃花運往回收環保站回收的參與者更可獲得小禮物一份，數量有限，送完即止。

 

 

2025桃花回收計劃

收集日期：2025年2月5日至13日(共9天)

收集地點：屯門Y．PARK [林．區]的中央收集站及54個分布全港的地區收集站

https://www.wastereduction.gov.hk/sites/default/files/news/Annex_PBT%202025_r0.pdf

11個回收環保站包括︰綠在東區、綠在灣仔、綠在離島、綠在深水埗、綠在觀塘、綠在葵青、綠在屯門、綠在元朗、綠在大埔、綠在沙田、綠在西貢

 

Y·PARK [林·區]

營運時間：星期一至六 上午9時至下午6時 (公眾假期除外)

地址︰屯門38區龍門路133號環保園

查詢：57439221 / 97289341

https://www.facebook.com/yparkhk

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