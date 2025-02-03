  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

03/02/2025

香港飛西藏拉薩航線2月19日開通！來回機票只需¥1,310！每星期兩對航班

#西藏 #布達拉宮 #西藏航空 #拉薩 #納木錯 #青藏高原 #新航線 #travel news #去旅行
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　應該不少人都將西藏加入旅遊bucket list之中，即將踏入春季，或者可以開始計劃一下行程！雖然香港暫時未有直飛西藏的航班，但由2月19日起，西藏航空將會開通由香港到西藏拉薩的航線（中途停成都），價錢只是¥1,310起！

 


西藏航空將會由2月19日起開通香港至西藏拉薩的航線。（圖片來源：Wikipedia）

 

　　西藏航空由2月19日起，逢星期三及星期日，每星期將會有兩對航班來往香港至拉薩貢嘎國際機場。香港出發的TV9702航班，起飛時間為下午3時45分，途中會於成都天府機場作短暫停留，抵達拉薩為晚上11時30分。回程TV9701航班起飛時間為上午8時10分，於下午2時35分抵達香港，同樣要在成都作短暫停留。來回票價最平為¥1,310，連稅¥1,843。

 


布達拉宮是所有旅客去西藏必到的地方。（圖片來源：Unsplash）

 


來回票價最平為¥1,310，連稅¥1,843。（圖片來源：西藏航空官網截圖）

 


青藏高原的納木錯風景優美，遊西藏非去不可！（圖片來源：Unsplash）

 

西藏航空

網址：www.tibetairlines.com.cn

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#西藏 #布達拉宮 #西藏航空 #拉薩 #納木錯 #青藏高原 #新航線 #travel news #去旅行
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

加關稅朝令夕改，特朗普舉棋未定

04/02/2025 11:13

大國博弈

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk