香港飛西藏拉薩航線2月19日開通！來回機票只需¥1,310！每星期兩對航班

應該不少人都將西藏加入旅遊bucket list之中，即將踏入春季，或者可以開始計劃一下行程！雖然香港暫時未有直飛西藏的航班，但由2月19日起，西藏航空將會開通由香港到西藏拉薩的航線（中途停成都），價錢只是¥1,310起！



西藏航空將會由2月19日起開通香港至西藏拉薩的航線。（圖片來源：Wikipedia）

西藏航空由2月19日起，逢星期三及星期日，每星期將會有兩對航班來往香港至拉薩貢嘎國際機場。香港出發的TV9702航班，起飛時間為下午3時45分，途中會於成都天府機場作短暫停留，抵達拉薩為晚上11時30分。回程TV9701航班起飛時間為上午8時10分，於下午2時35分抵達香港，同樣要在成都作短暫停留。來回票價最平為¥1,310，連稅¥1,843。



布達拉宮是所有旅客去西藏必到的地方。（圖片來源：Unsplash）



來回票價最平為¥1,310，連稅¥1,843。（圖片來源：西藏航空官網截圖）



青藏高原的納木錯風景優美，遊西藏非去不可！（圖片來源：Unsplash）

西藏航空

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