試坐深圳地鐵13號線！唔使2分鐘行到深圳灣口岸！幸運遇上香港迪士尼樂園主題列車

農曆新年大家有無北上去深圳玩？試了去年年底剛通車的深圳地鐵13號線未？記者於上月剛剛試坐了，發覺非常方便，特別是住在屯門、元朗及新界西的朋友，於深圳灣口岸過關後，不用2分鐘就可以行到「深圳灣口岸」站的入口，非常方便！

相中左邊是深圳灣口岸旅檢大樓，右邊就是「深圳灣口岸」站的入口，是看得見的近！（攝影：Katty）

踏出深圳灣口岸旅檢大樓，就可以見到靠右邊的位置是旅遊巴的停泊處，跟著指示牌沿路走1分鐘左右，便會抵達「深圳灣口岸」站的B出口。（攝影：Katty）

最近深圳灣口岸旅檢大樓的B出口。（攝影：Katty）

回程時可以跟著這個指示牌，大大隻字寫著「香港」，不用擔心找錯出口！（攝影：Katty）

車站大堂內有深圳地鐵路線圖，方便大家找轉車站。（攝影：Katty）

如果有AliPay、WeChat Pay，就可以用乘車碼直接入閘，否則可以於購票機用現金買「單程幣」，即是一個類似膠籌碼的東西，用來出入閘。（攝影：Katty）

入閘前需要通過安檢，無論是大型行李或小手袋都要放上輸送帶接受檢測。（攝影：Katty）

可以用AliPay、WeChat Pay乘車碼或八達通–全國通卡或「單程幣」入閘。（攝影：Katty）

入閘後的打卡位！（攝影：Katty）

深圳地鐵13號線是港鐵在深圳參與營運的第二條地鐵線，所以香港人或者會覺得無論是月台或車廂，都有一些「親切感」！第一期全長約22.44公里，總共有16個車站，而率先投入服務的首階段通車，共有7個車站，包括由深圳灣口岸、人才公園、后海、科苑、粵海門、深大及高新中。住新界西的港人北上都習慣使用深圳灣口岸，但因為無地鐵接駁而感到非常不便，現在13號線開通之後，就可以在沿線的車站轉到其他深圳地鐵線，去到不同的景點及商場，以後北上食買玩就更方便！

「深圳灣口岸」站的月台。（攝影：Katty）

剛剛好遇上香港迪士尼樂園的新春主題列車，最特別是就連地下都貼上「紅地毯」！（攝影：Katty）

13號線的車卡都設有關愛座「愛心座椅」。（攝影：Katty）

輪椅人士的位置。（攝影：Katty）

車門上有電子屏幕，顯示身處的車廂位置、方向、下一站是哪一邊開門，以及出口的位置，十分貼心。（攝影：Katty）

設有「溫度較低」的車卡，跟日本的「弱冷房車」差不多吧！（攝影：Katty）

記者選擇了13號線中，最多轉車路線的「后海」站下車。（攝影：Katty）

月台有非常清晰的指示，轉車的路線、升降機及洗手間的方向。（攝影：Katty）

車站大堂的指示亦非常清楚易明。（攝影：Katty）