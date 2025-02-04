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04/02/2025

環保回收盆菜兜︰轉送狗場及貓舍重用，指定餐廳、回收日期及地點詳情

#綠在區區 #回收重用 #回收 #綠惜地球 #環保 #Mil Mill 喵坊 #盆菜兜 #盆菜 #狗場
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Text: Eunice Chow Photo: Gigichibaby Laurel、大埔挑食毛孩、The Loops 家居回收及Mil Mill 喵坊、綠在聯和墟、綠在路德圍、綠在大角咀、綠在西貢fb

　　今個新春大家有食盆菜嗎？食完記得支持環保回收，即日至2 月28日指定盆菜公司、環保團體、寵物店、環保回收服務機構及綠在區區，支持環保回收盆菜兜活動，已回收的盆菜兜轉送至狗場、暫托動物義工、農場等重用，即睇回收日期及地點詳情。

 

　　回收盆菜兜活動發起人Gigichibaby Laurel已是第五年農曆新年發起回收盆菜兜計劃，過去四年合共9000個大大小小盆菜兜（重 0.3 - 0.5kg 直徑23 - 40cm(9 -15.5吋)及餸隔，轉送至狗場、暫托動物義工、農場等重用。

 

圖片來源︰Gigichibaby Laurel fb，相片拍攝盆菜兜去某狗場，2024冬至狗狗開飯情況。

 

　　專頁指今年多了食店加入回收重用及處理顧客的盆菜兜，大家日後可於訂購盆菜時，多問一句「可回收盆嗎？」相信好多餐廳歡迎顧客交流。如果你今年買以下幾家盆菜，可清潔好交回訂購盆菜的公司，店舖將進行消毒處理。

 

輝記傳統盆菜   元朗鳳群街2號年發大厦1號 https://www.facebook.com/groups/324184919026/?ref=share&mibextid=NSMWBT

興記傳統盆菜    元朗厦村新圍村民士多代收
https://www.facebook.com/hingkeepoonchoi?mibextid=ZbWKwL

太興集團   （交回盆菜兜可獲20元現金券）
https://www.facebook.com/TaiHingHK/?mibextid=ZbWKwL

大歡喜筵席盆菜     元朗教育路74-76號地下 https://www.facebook.com/profile.php?id=100064194330729...

偉記冰室  觀塘開源道48號威利廣場地下6號
https://www.facebook.com/Lungmingmay?mibextid=ZbWKwL

民聲冰室   香港大坑浣紗街16號
https://www.facebook.com/manshingrestaurant?mibextid=ZbWKwL

基隆茶餐廳   九龍界限街24號地下
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064326534393...

秘坊 荔枝角永盛工業大廈588-592號地下3號
https://www.facebook.com/share/1Dv5BPaVZP/?mibextid=wwXIfr

 

Mil Mill 喵坊 盤菜兜回收計劃

 

　　另外，以下平台於2 月28日前回收鐵類盆菜兜，如喵坊於整個二月舉行盤菜兜回收計劃，將已回收的盤菜兜送到有心人手上，予動物收容所同暫托動物義工重用；同時將不銹鋼餸隔送到農場，代替CD以避免膠碎化污染泥土及農作物。喵巴士亦恆常回收：紙包飲品盒、各類廢紙、紙皮、書簿習作等（新淨圖書可作漂書即場轉贈）／膠樽膠袋／鐵罐鋁罐、金屬／電腦、手提電腦、平板、電話等。

 

 
回收點︰1)盤菜兜可交到喵坊廠房回收（地址：新界粉嶺坪輋五洲南路39號）

2)喵巴士流動站

喵巴士二月行程表如下：

8/2 : 休息

9/2  星期日 11-1pm : 富安花園

9/2  星期日 3-5pm : 穗禾苑

15/2  星期六 3-5pm : 綠楊新邨

16/2  星期日 11-1pm : 嘉亨灣

16/2  星期日 3-5pm : 東濤苑

22/2  星期六 3-5pm : 荃威花園

23/2  星期日 11-1pm : 曉麗苑

23/2  星期日 3-5pm : 龍蟠苑

https://www.facebook.com/milmill.recycle

 

綠惜地球 盆菜兜收集

 

　　先重用盆菜兜盛物或作洗衣盆，第二步可考慮回收，今年綠惜地球繼續支持回收盆菜兜，轉送已收集的盆菜兜至本港狗場同農場，重用成為狗狗飯兜或用於農務及烹飪活動上，大家記得先清洗乾淨再交予綠惜地球收集。

 


綠惜地球盆菜兜收集活動

日期 : 即日起至 2 月 28 日

時間 : 逢星期一至五 10 am - 6 pm 公眾假期除外

地點 : 綠惜地球辦公室 ( 九龍青山道 476 號 PeakCastle 17 樓 1701 室 )
https://www.facebook.com/greenearthhk

 

大埔挑食毛孩 盆菜兜捐予狗埸、貓舍重用

 

　　挑食毛孩大埔門市即日至2 月28日，幫手收集已清洗及消毒的金屬盆菜兜，捐予狗埸、貓舍、獨立義工重用。獨立義工如果有需要都可以到門市領取，可以先打電話到門市查詢，先到先得。另外，如果有未過期的貓狗糧，可以密封包好處理，門市代為收集送出。

 

 
挑食毛孩大埔門市

地址︰新界大埔翠怡花園C座地下L1－1A號鋪

營業時間︰星期一至五12nn- 7:30pm、星期六及日12nn - 8:00pm

電話︰6461 8288

 

下一頁:更多盆菜兜回收點

 

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