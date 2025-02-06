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06/02/2025

香港櫻花情報：沙田與馬鞍山櫻花已綻放四成！香港三大賞櫻熱點、交通詳情

#機場櫻花園 #沙田 #石門 #馬鞍山 #春日賞花 #開花情報 #東涌 #好去處 #赤鱲角 #本地遊 #打卡 #櫻花
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Text: Eunice Chow Photo: 康文賞花情報網站、香港國際機場 fb

　　香港賞櫻季節來了！根據康文署的「康文賞花情報」網站，今日（2月6日）公佈了櫻花的開花情報，沙田石門安景街公園過百櫻花樹已綻放四成，網上亦見不少攝影發燒友已率先前往，並post櫻花靚相。大家不妨留意開花情報，於假日前往打卡春日賞花！

 

 

　　櫻花是薔薇科落葉喬木，品種繁多，花的顏色由白、淡粉紅至深粉紅色，一向深得市民歡心。春季是櫻花的開花時節，天氣愈暖，花期愈早。櫻花花期短暫，開花後可維持約一至兩星期，惟一切視乎品種及氣溫而定。櫻花樹特別之處，在於待繁花盛放後，才會長出新葉。本港的櫻花樹一般長得不高，頗適合近距離觀賞。

 

「康文賞花情報」網站

https://www.fa.gov.hk/zh/cherry-blossoms.html#blossoming

 

圖片來源︰康文賞花情報網站

 

三大賞櫻熱點︱1 沙田石門安景街公園 過百櫻花樹

 

　　本地賞櫻熱點之一︰位於沙田石門的安景街公園，園內沿河畔種有超過一百棵櫻花樹，無論是攝影發燒友或是賞花之人，可以近距離欣賞。現場除了常見的粉紅色櫻花，另有白色的福爾摩沙櫻，據知沙田石門安景街公園一帶種植的櫻花品種包括染井吉野櫻、吉野櫻、香水吉野櫻、福爾摩沙櫻及洲府枝垂櫻。大家稍後可於河畔欣賞一片粉紅花海打卡，剛好下星期情人節，賞花倍添浪漫之情。

 

2月6日沙田石門安景街公園櫻花開花情況

 

沙田石門安景街公園一帶種植的櫻花品種包括染井吉野櫻、吉野櫻、香水吉野櫻、福爾摩沙櫻及洲府枝垂櫻。

 

2月6日沙田石門安景街公園櫻花開花情況

 

白色的福爾摩沙櫻，有另一番美態。

 

 

安景街公園前往方法

港鐵︰石門站A，C出口步行約10分鐘

途經巴士路線：

九巴︰38B, 82X, 284, 40X, 43S, 43X, 81C, 82C, 84M, 85K, 85X, 86C, 86K, 86S, 87D, 89C, 263A, 286C, 287D, 289R, 299X, N281, N287, NA40

新巴︰682

九巴及新巴聯營︰680, N680

龍運巴士︰A41P, N42

專線小巴︰67K, 803, 806A, 806B, 810, 810A, 811B, 811S, 813A, 811A

 

三大賞櫻熱點︱2 馬鞍山恆明街休憩處

 

　　恆明街休憩處種有約10棵櫻花樹，每當盛放時，有不少市民會在公園賞櫻，屬賞櫻好去處。

 

2月6日恆明街休憩處櫻花開花情況

 

2月6日恆明街休憩處櫻花開花情況

 

2月6日恆明街休憩處櫻花開花情況

 

恆明街休憩處前往方法

港鐵屯馬線：恆安站A出口步行約5分鐘

 

下一頁：三大賞櫻熱點

 

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