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07/02/2025

銅鑼灣新開日本夾公仔專門店：全新爪機及人氣卡通景品，3月灣仔合和開幕全港最大1.7萬呎Kiztopia兒童室內遊樂場

#新開幕 #親子 #灣仔 #Kiztopia #早鳥購票 #合和商場 #著數優惠 #Hot Deals #好去處 #銅鑼灣 #本地遊 #夾公仔機 #卡通
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Text: Eunice Photo: TAITO STATION、Kiztopia

　　夾公仔機大人細路都鍾意，最近銅鑼灣新開TAITO STATION夾公仔專門店，勁多款日本新式人氣夾公仔機，各位高手去咗玩未？另外，新加坡親子教育遊樂中心Kiztopia將於3月1日進駐灣仔合和商場，場內設18個遊樂體驗區域，8米長空中飛索挑戰刺激好玩，有興趣可預購9折早鳥門票！

 

銅鑼灣新開日本夾公仔專門店

 

　　日本連鎖遊戲中心 TAITO STATION進駐港島區，於銅鑼灣 wwwtc mall 開設第 4 間分店。新店有多款日本新式人氣夾公仔機，以及逾百款景品，包括日本大熱動漫、遊戲角色 IP 公仔、Figure 等。

 

 

　　有別於其他分店，TAITO STATION 銅鑼灣 wwwtc mall 分店為夾公仔專門店，提供過百款從日本直送景品，包括日本人氣 Chiikawa、生蠔 BB、Mofusand 等等，還有遊戲角色 IP 公仔和 Figure，以及多款精美日本直送零食、文具、雜貨等。

 

 

　　分店內配備最新款的日本雙爪機和專為大型公仔設計、在日本廣受歡迎的三爪機，各位夾公仔高手準備好大顯身手未？ 

 

 

TAITO STATION 銅鑼灣 wwwtc mall 分店

地址：銅鑼灣 wwwtc mall 4 樓 13b 號舖

營業時間：上午 10 時至下午 10 時（全年無休）

https://www.facebook.com/taito.hk

 

全港最大Kiztopia 3月灣仔合和開幕

 

　　新加坡最大型親子教育遊樂中心Kiztopia第4間分店將於3月1日全新進駐灣仔合和商場，新分店是全全線最大面積的遊樂場，佔地17,000呎，榮登，以Kiztopia Friends超級英雄為主題共18個遊樂體驗區域。

 

 

Mojo Zone 超巨型攀爬區

 

　　包括全新登場的8米長飛索，訓練各位小英雄的空中轉移技能；極速滑梯地帶則讓大家於極斜滑梯及二階式滑梯等4條不同主題的滑梯享受無限動感和刺激感，再跳進波波池暢遊玩樂。

 

Mojo Zone 超巨型攀爬區設有兩層擁有網狀隔層讓玩家赤手攀爬往上，同區亦設彈跳力測試計，以及魔力歷奇地帶中多項極具挑戰性的障礙遊戲。

 

全線最大、近1,000呎的積木建築主題房

 

　　各位小小建築師可於積木城市發揮創意修建各式各樣的建築物。

 

 

兩大障礙賽

 

　　佔地達千呎的一體式巨型充氣彈床城堡有多個障礙關卡，包括木人樁、榔牙棒，到滑梯、平衡木、波浪型坡道、彈弓型隧道等，體驗瞬間無重力樂趣；再闖入鐵人障礙賽，穿越晃動的吊輪、爬過大廈外牆般的吊板等驚險障礙，體力及耐力大挑戰。

 

 

兩大體力及腦力考驗

 

　　科學家猴子Mark設計的城市打地鼠進行大型扑傻瓜訓練，刺激好玩！快速閃避頭上的充氣巨鎚及玩體感互動遊戲機進行城市大冒險。

 

 

　　好動的小朋友更可以於結合體感互動的迷你彈床，進行障礙模擬遊戲。除此之外，場內更有全新創意陶瓷粒池：發揮想像和創意，使用七彩繽紛的陶瓷粒創造獨一無二的城市雛形。3大職業體驗包括深受歡迎的Honey’s Farm 趣味農場、Raby’s Mart 購物超市及 Bell’s Cuisine 美食廚房，以及3大職業體驗包括深受歡迎的Honey’s Farm 趣味農場、Raby’s Mart 購物超市及 Bell’s Cuisine 美食廚房。

 

灣仔分店特設可打通的大型Party Room，讓各位小朋友與Kiztopia Friends一起享受度身訂造的盛大生日派對！

 

　　2月15日至28日，大家可到Kiztopia香港官網、Klook網上平台或灣仔合和商場門店搶購3款門票（單次入場、10次遊樂通行及全年遊樂通行），預購9折早鳥門票優惠。

 

Kiztopia合和商場分店

開幕日期︰3 月1日

地點：灣仔皇后大道東183號合和商場6樓Shops 613-615 & 6B

https://kiztopia.com.hk/zh/

 

 

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