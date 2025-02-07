深圳絕美民宿6選｜情人節浪漫推介：希臘小白屋、法式海景別墅、日式侘寂風格

下星期就是情人節，男友們、老公們，準備好情人節禮物及節目未？禮物方面未必幫到大家，但節目或者可以幫手做點資料搜集！最近不少朋友都喜歡上深圳玩，今年情人節剛好是星期五，不如找間靚靚的民宿住一晚？近年深圳的民宿非常高質，齋睇相還以為去了外國！而且大部分都很適合打卡，如果可以為女友或老婆拍出美美的照片，一定加分！記者為大家挑選了6間深圳民宿，除了睇相靚之外，住客評價都非常好，應該不會有錯！（提提大家，民宿的房間，很多時候每間都有不同的風格，訂房前要好好看清楚，不要訂錯。）

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打卡No.1網紅民宿！希臘洞穴屋

深圳藍白聖島懸崖泡池美宿

要數「最常見」的深圳打卡民宿，應該是這間吧，從房間向外望，就很像希臘小島懸崖上的白色洞穴屋，非常浪漫！民宿於2023年開業，共有25間客房，分別位於3棟建築物內，大部分設有海景落地玻璃窗，景致開揚漂虎亮。最受歡迎的當然是有「泡池」的房間，可自行放冷熱水，全年四季都可以泡湯！另有一些泳池，不過就只得常温水，2月份的話，可能有點冷！從訂房網預約，最平每晚$504起，價錢已經包括2份早餐、雙人下午茶套餐、房間minibar暢飲、晚安糖水，提早預約的話，更可以有20分鐘「旅拍」，由專人為你拍下美美的照片！

深圳藍白聖島懸崖泡池美宿

地址：深圳大鵬新區海濱南路33號D2棟101室

房價：HK$505起

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