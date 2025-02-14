海洋公園大熊貓龍鳳胎2.16公眾見面！教你如何分辨「家姐、細佬」，入場需知及最新精品速報！

各位契爸和契媽，大熊貓寶寶「家姐」「細佬」2 月16日在「大熊貓之旅」正式與大家見面！據知，園方初期每日安排「家姐」「細佬」亮相5小時，大家不需要拎籌，排流水式排隊入場即可！大家學識分辨「家姐」和「細佬」未？園區又有咩最新主題精品？即睇以下介紹做足準備入場！

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早前，海洋公園主席龐建貽接受《Now新聞》專訪時表示，大熊貓龍鳳胎於2 月16日起每日早上10時至下午3時與公眾見面，預計每日最多招待5000人。開園前將辦大熊貓寶寶「一小時貴賓團」，每位收費1500元，上限40人。

圖片來源︰海洋公園FB

海洋公園主席龐建貽透露，園方周日起在大熊貓展館採取「流水式」安排，而展館在同時可容納約100人的情況下，估計每小時可容許800至1000人「流水式」進入展館探望「龍鳳胎」。園方暫安排「家姐」及「細佬」每日上午10時至下午3時、共5個小時與市民和遊客見面，預計每日最多招待5000人。

圖片來源︰海洋公園FB

另外，園方特設的「貴賓團」，每人收費1500元(包含海洋公園入場券)，容許持票人短暫逗留大熊貓展館與大熊貓合照，並會附送一張探訪「龍鳳胎」證書。

（圖片來源︰pandahk_official片段截圖）

「細佬」「家姐」點分辦？

「細佬」「家姐」最新體重各約11KG，比起初生時分別只有112克、122克重了很多，健康成長。體型上，雙胞胎熊貓外型體積相差不太大，大家難用肉眼分辨，園方稱「細佬」背後有紫色記號，而「家姐」的黑眼圈末端會翹起，如有一對鳳眼。大家不用對紫色記號太擔心，園方強調「細佬」的紫色記號是動物安全的食用色素。

「家姐」的黑眼圈末端會翹起，如有一對鳳眼。

「細佬」背後有紫色記號（圖片來源︰pandahk_official片段截圖）

「細佬」「家姐」屋企有鞦韆及竹製玩具，牠們可以透過玩耍學習，大家參觀時記得保持安靜，拍攝時不要用閃光燈！（圖片來源︰pandahk_official片段截圖）

「大熊貓之旅」已重新開放，大家亦可與「初為人父」的大熊貓樂樂打招呼，牠的鄰居小熊貓也急不及待想與大家見面！（圖片來源︰海洋公園FB）

大熊貓之旅

開放時間︰每日上午10時至下午3時開放，直至另行通知。

動物展區可因動物狀況或場地原因而變更及／或暫停開放，恕不另行通知。

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香港賽馬會四川奇珍館探「安安」和「可可」

大家不要忘記順道探望中央政府贈送給香港特別行政區的大熊貓「安安」和「可可」，牠們於「香港賽馬會四川奇珍館」的新居生活。如參觀人數眾多，會作相應的人流管制安排，當中包括派發「時間卡」以限制館內人數及指定逗留時間等 。所有「時間卡」先到先得，派完即止，不便之處，敬請見諒。除了現場探望「安安」和「可可」，你還可以透過海洋公園的直播，隨時欣賞大熊貓的可愛瞬間！

圖片來源︰海洋公園FB

香港賽馬會四川奇珍館

開放時間：由上午10:00至下午7:00

*動物有機會於後勤位置活動，遊客或只能從後勤位置之攝錄鏡頭觀賞。

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