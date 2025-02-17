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17/02/2025

海洋公園大熊貓龍鳳胎寶寶參觀Tips，命名比賽即日舉行及新推熊貓主題工作坊及美食

#海洋公園 #打卡 #大熊貓BB #黃竹坑 #大熊貓安安可可 #本地遊 #大熊貓龍鳳胎 #細佬 #大熊貓之旅 #家姐 #大熊貓 #熊貓經濟
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Text: Eunice Chow Photo: 海洋公園、Eunice Chow

　　好得意！海洋公園一對可愛大熊貓龍鳳胎寶寶「家姐」及「細佬」即日起在「大熊貓之旅」同大家見面啦，牠們一舉一動實在勁cute好可愛！園方亦公佈即日起至3月7日大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽正式展開，大家可為雙胞胎寶寶送上一對富有意義的名字。而準備入場參觀的你必睇以下入場 Tips，還可參加全新推出的「窩窩頭工作室」和「大熊貓『便』利紙」工作坊，及購買最新主題精品及品嘗主題餐飲！

 

兩隻大熊貓寶寶由初生時的110及120多克成長到現在約12公斤。

 

 

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海洋公園大熊貓龍鳳胎2.16公眾見面！教你如何分辨「家姐、細佬」，入場需知及最新精品速報！

 

　　知道大家都好心急第一時間直擊大熊貓龍鳳胎寶寶「家姐、細佬」，園方特別整理參觀注意事項，及捕捉牠們活躍好動超級可愛貼士！

 

（photo:Eunice Chow）

 

參觀大熊貓龍鳳胎寶寶 Tips

 

　　1. 「大熊貓之旅」展館同一時間可容納約100人，採用「流水式」人流管理，訪客可選擇於平日或非繁忙日子到訪，避免人潮及減少排隊時間

 

　　2. 早上公園開放時間前已到達的訪客，請跟隨工作人員指示及現場標示，到指定排隊區輪候。

 

 

　　3. 開園後，訪客將獲安排在「大熊貓之旅」外排隊，以「流水式」進入「大熊貓之旅」參觀。

 

　　4. 工作人員會於有需要時派發「重返排隊區時間票」，讓訪客可先暢玩其他園內景點，之後再於指定時間重返排隊區輪候進入展館，以減少部分排隊等候時間。

 

 

　　5. 進入「大熊貓之旅」後，訪客須沿指定路線及方向參觀，依次探望大熊貓媽媽盈盈、龍鳳胎寶寶，以及樂樂。沿途亦可見到可愛的小熊貓和人稱「活化石」或「娃娃魚」的大鯢。

 

　　6. 由於育幼安排，兩隻龍鳳胎寶寶未必會同時出現。

 

 

　　7. 整個「大熊貓之旅」參觀流程約5分鐘，預計在人流高峰期，探訪大熊貓寶寶的時間約為1至2分鐘。

 

　　8. 展館內請保持安靜，切勿使用閃光燈拍照。

 

 

　　9. 公園建議訪客進入展館前先將手機調校至影片拍攝模式，以便捕捉大熊貓寶寶精彩瞬間的動態。

 

　　10. 「大熊貓之旅」展館開放時間為上午10時至下午3時。

 

盈盈

 

樂樂

 

大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽正式展開

 

　　即日起至3月7日，香港居民可參加大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽，為這對可愛的雙胞胎寶寶送上一對富有意義的名字。參加者只需在活動網頁上填寫所需資料，提交兩個建議名字（每個寶寶一個，乳名「家姐」及「細佬」除外），並以不多於100字解釋名字的含義，即可參加比賽。評審團將根據名字的意義、創意，以及是否能體現寶寶活潑可愛的性格等方面進行評選。

 

大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽

日期：2025年2月15日至3月7日

https://hkoceanpark.com/4114afr

 

 

全新推出熊貓主題工作坊

 

　　此外，全新推出的「窩窩頭工作室」和「大熊貓『便』利紙」工作坊，將帶領訪客體驗大熊貓護理員的工作！在「窩窩頭工作室」，參加者可親手製作大熊貓喜愛的窩窩頭，了解牠們的營養需要。

 

「窩窩頭工作室」工作坊

 

　　「大熊貓『便』利紙」工作坊教大家可利用消毒過的大熊貓便便，學習製作獨一無二的「便」利紙，同時認識大熊貓的飲食習慣和保育知識。每個工作坊只需港幣250元，立即預約，以獨特的方式寓學習於娛樂。

 

「大熊貓『便』利紙」工作坊

 

大熊貓主題商品及美食

 

　　海洋公園更準備了一系列精美的大熊貓主題商品，園內指定禮品店、K11 MUSEA「保育看明天」概念店及海洋公園網店發售的商品。精心設計的最新商品包括個半月大竹籃家姐細佬毛公仔套裝、熊貓家庭系列磁貼，以及初生熊貓寶寶連毛毯匙扣等。「熊貓寫真系列」更呈獻一系列精美紀念品，涵蓋毛毯、文件夾、貼紙、明信片、磁石和匙扣等。另外，一系列熊貓主題美食可愛得唔捨得食，大家可於園區各大餐廳及小食亭購買！

 

半月大竹籃家姐細佬毛公仔套裝

 

（photo:Eunice Chow）

 

（photo:Eunice Chow）

 

（photo:Eunice Chow）

 

車貼（photo:Eunice Chow）

 

（photo:Eunice Chow）

 

地點：園内指定紀念品店、K11 Musea紀念品店及網店有售

日期：由即日起至售完即止

https://eshop.oceanpark.com.hk/

 

爆谷及芝麻椰汁布甸（photo:Eunice Chow）

 

熊貓榛子朱古力蛋糕（photo:Eunice Chow）

 

熊貓親子餐（photo:Eunice Chow）

 

家姐圖案咖啡（photo:Eunice Chow）

 

家姐細佬慕絲杯（photo:Eunice Chow）

 

家姐細佬百日宴掌印糖棒（photo:Eunice Chow）

 

熊貓茶粿（photo:Eunice Chow）

 

香港海洋公園

https://www.oceanpark.com.hk/tc

 

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