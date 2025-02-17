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17/02/2025

HK Express重啟直航沖繩石垣島航線！4月3日起每日一班／2小時機程／單程$148起！潛水人士天堂

#日本 #沖繩 #石垣 #新航線 #那霸 #香港快運 #陽光與海灘 #潛水 #西表島 #星野集團 #竹富島 #travel news #去旅行 #HKExpress
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Text: Katty Wu

　　HK Express香港快運航空剛剛宣布，將由4月3日起重啟香港及石垣島的直航班次！石垣島擁有北半球最大的藍珊瑚族群，是潛水愛好者的天堂！就算不喜歡潛水，亦可以享受陽光與海灘、品嘗美味的石垣牛！石垣島比沖繩本島更近香港，機程只是2小時5分鐘，非常方便，喜歡水上活動的朋友非常值得去！

 

石垣島擁有北半球最大的藍珊瑚族群，是潛水愛好者的天堂！（圖片來源：photoAC）

 

　　HK Express由4月3日起每日將會有一對航班來回沖繩石垣島，出發時間為7:35am，航程約2小時5分鐘，於當地時間10:40am抵達石垣機場。回程時間為當地時間11:35am，航程約2小時15分鐘，香港時間12:50pm抵達香港。HK Express推出限時優惠，石垣「經濟飛」（包括一件隨身物品及一件登機行李）單程票價低至$148，優惠包括多城市行程（open-jaw），即是可以石垣入那霸走，或那霸入石垣走，來一次盡情享受陽光與海灘的「跳島遊」！

 

石垣島比沖繩本島更水清沙幼，遊客亦相對上比較少，所以很適合想享受一個寧靜假期的朋友！（圖片來源：photoAC）

 

　　去過沖繩本島的朋友，不少人都會覺得「不似日本」、「很鄉下」！記者覺得有必要提醒一下大家，石垣「更不似日本」、「更很鄉下」！但這裏的自然景色比本島更優美、更寧靜，特別是水底的世界，非常精彩！建議大家可以順便坐船去西表島及竹富島，前者是沖繩的第二大島，面積有289平方公里，約3.5個香港島，但人口只得2,400人左右。島上90%土地為亞熱帶原生森林及紅樹林沼澤所覆蓋，是日本最原始的地方之一，記者多年前去過一次，人生首次感受到「空氣原來可以是甜的」!

 

在西表島，除了可以行山行森林之外，划皮艇穿越紅樹林。（圖片來源：OCVB官網）

 

　　至於竹富島，大部分建築物都是傳統紅瓦屋頂的木造民宅，外牆由石灰岩堆建，屋頂有守護房子的沖繩招福獅（Shisa），非常有特色。小島只得7平方公里左右，可以即日往返石垣島，又可以留一晚。島上有星野集團的度假酒店「虹夕諾雅 竹富島」，48室客室全部都是獨立的Villa，最適合喜歡寧靜的朋友。

 

竹富島上大部分都是傳統紅瓦屋頂的木造民宅。（圖片來源：OCVB官網）

 

「虹夕諾雅 竹富島」內48室客室全部都是獨立的Villa。（圖片來源：虹夕諾雅 竹富島）

 

記者曾經住過「虹夕諾雅 竹富島」，島上完全沒有光害，晚上整個天空都是星星，非常浪漫！（圖片來源：虹夕諾雅 竹富島）

 

HK Express 香港快運航空

網址：www.hkexpress.com/zh-HK

 

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