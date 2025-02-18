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18/02/2025

香港天文台開放日｜3月22、23日舉行 即日起可以網上登記

#開放日 #香港天文台 #本地遊
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Text: Katty Wu

　　香港天文台應該是我們關係最密切的政府部門，很多人習慣每朝起身開App睇天氣！香港天文台每年都會舉行開放日，除了讓市民參觀這幢有過百年歷史的古蹟之外，更可以趁機會認識更多有關氣象的知識。今年的開放日將於3月22、23日舉行，由即日起市民可以上網登記。

 

 

　　參加開放日的市民須預先作網上登記，每人最多可索取4張入場券，費用全免。如報名人數超出限額，將以電腦抽籤形式處理。登記系統（www.hkoopenday.gov.hk/tc/registration）由即日起至3月5日中午12時開放，成功獲取入場券人士會於3月12日或之前經電郵收到二維碼入場券。

 

香港天文台開放日2025

地點：九龍彌敦道134A號 香港天文台總部

日期：2025年3月22日（星期六）及3月23日（星期日）

入場時間：9:30am-5pm（每節參觀時間約1小時）

 


香港天文台建於1883年，並於1984年列為古蹟，建築物具維多利亞殖民建築風格，拱形窗和長廊別具特色。不過隨著附近之新大樓落成，天文台各技術及職務部門已遷往新廈。（圖片來源：古物古蹟辦事處）

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