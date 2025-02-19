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19/02/2025

日本酒店床蝨注意！新宿、上野出沒率最高 多間APA酒店曾發現床蝨！日本網民自製「床蝨酒店地圖」

#去旅行 #日本 #APA #東京 #travel news #日本酒店 #床蝨 #東京酒店 #酒店床蝨
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Text: Katty Wu

　　床蝨（臭蟲／木蝨）是人見人憎的細小寄生昆蟲，通常藉著行李、衣服、寢具和傢俱等物品從一個地方蔓延至另一地方。隨著觀光客愈來愈多，日本酒店床蝨的發現率亦同步增加。最近日本《產經新聞》報道指當地滅蟲公司表示，因為一般的殺蟲劑對床蝨近乎無效，所以酒店的滅蝨需求劇增。日本更有網民自製「床蝨酒店地圖」，哪些酒店曾經發現有床蝨，一目了然！香港人喜歡「返鄉下」，下次訂酒店的時候，不妨參考一下。

 

床蝨是非常討厭的昆蟲，一旦被咬，非常痕癢，嚴重的可引致過敏反應！（圖片來源：Shutterstock）

 

　　日本有網民在社交平台X（即Twitter）開了一個名為「Bed Bugs Map」的帳戶，入面會轉載有關酒店發生床蝨的報道，他更接受其他網民的「舉報」，自行編製「床蝨酒店地圖」。地圖上會標示曾發現床蝨的酒店，記者發現大部分集中在東京（有可能只是比較多人舉報），當中又以新宿及上野區最多酒店「中招」！

 

日本有網民在X（即Twitter）開了一個名為「Bed Bug Map」的帳戶，入面有連結前往他自製的「床蝨酒店地圖」。

 

地圖顯示，新宿及上野的酒店是床蝨的「重災區」！

 

　　其中位於新宿的The Global Hotel Tokyo，由2023年5月至2025年1月，共有18宗發現床蝨的個案，非常恐怖！而香港人很喜歡住的商務酒店APA Hotel，東京有多間分店都曾經「中招」，包括新宿歌舞伎町Tower、神田神保町駅東、秋葉原駅電気街口、御茶之水駅北等；最意外是星野集團旗下的酒店「OMO5東京大塚」，都曾經被網民於網上訂房平台留言指發現床蝨！

 

新宿的The Global Hotel Tokyo，由2023年5月至2025年1月，共有18宗發現床蝨的個案，非常恐怖！

 

受香港人歡迎的APA Hotel新宿歌舞伎町Tower，曾於2023年5月被網民「舉報」。

 

「OMO5東京大塚」都被網民於網上訂房平台留言指發現床蝨，酒店亦迅速回應表示會改善。

 

Bed Bugs Map

連結：x.com/bedbugsmapjapan

 

衞生署給旅遊人士的預防床蝨建議

 

出門前：

　　● 使用硬殼行李箱，減少臭蟲附著在行李上的機會

　　● 將衣物裝入可密封的膠袋中，減少被臭蟲附上的機會

 

旅行期間：

　　● 檢查房間的床、枕頭、床墊和軟墊等家具是否有臭蟲，若有臭蟲跡象，應更換房間

　　● 避免將行李放在地毯上，盡量放在行李櫃及架上

　　● 將衣物放在行李中，及在不需使用時將行李關閉

 

旅行後：

　　● 仔細檢查行李及衣服有沒有臭蟲跡象

　　● 如有懷疑，建議用以上方法以熱水和蒸氣處理衣服及物品

 

衞生署建議大家使用硬殼行李箱，減少臭蟲附著在行李上的機會。（圖片來源：Shutterstock）

 

盡量避免將行李放在地毯上，在不需使用時將行李關閉。（圖片來源：Unsplash）

 

《說說心理話》親友自殺離世遺屬如何自處？身邊親友應該怎樣陪他們走出人生最低谷？► 即睇

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