香港櫻花情報︱機場櫻花園即日開放！種植過百棵櫻花，新增海邊賞櫻區及躺椅附交通詳情

機場櫻花園終於開放啦！今年機場櫻花園升級，將園區擴展至海邊打造「櫻花海岸」，新園區設有躺椅，多一個角度賞櫻同時欣賞東涌灣自然景致。除此之外，大家可於夢幻的粉色櫻花步道一邊賞櫻，一邊以行駛中的昂坪纜車為背景打卡。各位愛花之人，把握盛放這個粉紅浪漫花期打卡，即睇交通詳情。

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今年機場櫻花園共有過百棵櫻花，部分已經開始綻放，預計將陸續開花到3月底。去年曾到訪機場櫻花園賞花，今年再臨都有新鮮感，因為園區擴展至海邊，打造「櫻花海岸」！新園區更增設躺椅，大家可以悠閑賞花並欣賞東涌灣自然景致。

機場櫻花園園區擴展至海邊，打造「櫻花海岸」！

新園區更增設躺椅。

櫻花園園內共有過百棵櫻花，部分已經開始綻放，預計將陸續開花到3月底。

夢幻的粉色櫻花步道舒服易行，左右兩旁都種了適應香港氣候的櫻花品種，猶如一片粉紅花海包圍你，是春季賞花熱點之一。你更可一邊賞櫻，一邊以行駛中的昂坪纜車為背景打卡，或者乘坐纜車半空中俯視綻放的櫻花花海，另一角度賞櫻。

每年春天，大家可於夢幻的粉色櫻花步道欣賞櫻花之美。

機場櫻花園

地址：東涌赤鱲角南路觀景山山腳

機場櫻花園前往方法

由東涌港鐵站巴士總站，乘S1、S52、S52A、S52P、 S56、S64、S64C、 S64P、S64X路線巴士往機場，於飛機燃料庫站下車

由市區乘E11 、E11A、E21、E21D、E22、E22A、E23、E23A路線巴士往機場，於赤鱲角南路站下車

步行︰由東涌港鐵站出發，經纜車站，沿赤鱲角南路過橋步行前往

交通方法︰https://bit.ly/3EGl37I