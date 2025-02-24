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24/02/2025

輕鐵首推屯門發現號：$50一日無限次乘搭，三大主題路線食買玩，周末及公眾假期限定行駛！

#屯門 #本地遊 #美食 #輕鐵 #港鐵 #屯門發現號 #幻愛橋 #好去處 #三聖墟 #海鮮市場 #Hot Deals #打卡
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Text: Eunice Chow Photo: 港鐵

　　想假日全日玩盡屯門各大景點？點玩先最抵，港鐵首次推出周末及公眾假期限定輕鐵旅遊專線「屯門發現號」，可能係不錯選擇！你可以憑$50輕鐵旅遊證，一日內無限次乘搭專線列車，穿梭打卡熱點「幻愛橋」、龍門居美食街、三聖墟海鮮市場或屯門公園爬蟲館等等，即睇旅遊證詳情。

 

 

　　全新輕鐵旅遊專線「屯門發現號」，以色彩繽紛的手繪插畫在車廂內外描繪屯門獨一無二的文化景觀、休閒活動、動感活力及美食滋味。

 

 

　　輕鐵「屯門發現號」旅遊專車將在周末及公眾假期期間以循環線模式行駛，全日共6班列車，車程約1小時15分鐘，穿梭及停靠十二個特選輕鐵站，包括兆康站、麒麟站、山景（南）站、龍門站、蝴蝶站、美樂站、屯門碼頭站、屯門泳池站、三聖站、市中心站、屯門站及蔡意橋站。

 

周末及公眾假期限定-屯門發現號（往來兆康至三聖之特別路線）行車時間表

 


 

　　對於非屯門人，睇到以上車站名都應該仍一頭霧水，所以港鐵提供「網紅打卡之旅」、「覓食嚐鮮之旅」、「親子同樂之旅」三大主題行程建議，好讓大家易於計劃行程。

 

1 網紅打卡之旅行程

 

　　推介兆康站附近「港版河津櫻」位於富泰邨明渠，三月限定的宮粉羊蹄甲粉紅花海河畔美景以及屯門碼頭站電影《幻愛》取景地「幻愛橋」，以及蔡意橋站「紅橋」。

 

屯門碼頭站：「幻愛橋」

 

蔡意橋站：「紅橋」

 

蝴蝶站：蝴蝶站月台

 

2 覓食嚐鮮之旅行程

 

　　屯門食海鮮！三聖站的三聖墟海鮮市場則提供新鮮海鮮選購，大家購買完前往就近餐廳來貨加工，感受與別不同的用餐體驗。麒麟站的客家菜館提供多道客家大排檔菜式；或前往龍門站的龍門居美食街，飽嚐香港地道特色小食；蔡意橋站屬美食集中地，有多間別具風格的輕食店供選擇。

 

三聖站：三聖墟海鮮市場

 

龍門居美食街

 

3 親子同樂之旅行程

 

　　「親子同樂之旅」行程包括一系列適合一家大小的景點，例如可到訪位於麒麟站的客家圍村「麒麟圍」，讓小朋友了解香港不同聚落歷史及獨特的客家文化；好動的小朋友則不可錯過山景（南）站的城市運動抱石場及屯門碼頭站的兆禧運動場，盡情運動、挑戰自我；或可一同前往市中心站的屯門公園爬蟲館參觀，加深小朋友對爬行動物的興趣及認識，度過愉快充實的周末。

 

屯門碼頭站：兆禧運動場

 

屯門碼頭站：兆禧運動場

 

　　旅客可以按照喜好自行安排探訪各車站及路線，即日內無限次乘搭「屯門發現號」穿梭心水輕鐵站，將美景、文化、美食盡收行程之中，體驗屯門社區之美。

 

「輕鐵旅遊證套裝」套裝售價︰$50（只接受電子支付*）
包括「屯門發現號」地圖封套、「輕鐵旅遊證」、主題打卡相框及多款優惠券總值超過$150。

 

屯門發現號

日期︰周末及公眾假期限定

觀光路線︰兆康>麒麟>蔡意橋>山景(南)>龍門>蝴蝶>美樂>屯門碼頭>屯門泳池>三聖>市中心>屯門>蔡意橋>兆康

參加方法︰乘客可在「屯門發現號」上直接購買「輕鐵旅遊證套裝」

套裝售價︰$50（只接受電子支付*）包括「屯門發現號」地圖封套、「輕鐵旅遊證」、主題打卡相框及多款優惠券

總值超過$150

https://www.mtr-lightrailsightseeing.com.hk/tc.php

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