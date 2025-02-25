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25/02/2025

再見梵高—光影體驗展3月回歸︰5米巨幕沉浸式體驗《向日葵》《星夜》 - 展覽地點及早鳥優惠詳情

#著數優惠 #鰂魚涌 #AI #打卡 #hotDeals #早鳥購票 #展覽 #event #梵高 #本地遊 #藝術3月 #再見梵高—光影體驗展
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Text: Eunice Chow Photo: kklivehk

　　迎接全城藝術3 月熱潮！喜歡梵高的朋友要留意了，《再見梵高—光影體驗展》香港站3 月舉行。梵高的經典作品《向日葵》、《星夜》、《麥田群鴉》等超過3000幅作品與珍貴影像於近30座超過5米巨幕環繞展示，大家可沉浸於大師的藝術世界打卡！全新打造的「AI梵高」於香港站首度登場，把自己的樣子變成印象派大師風格肖像，即睇早鳥購票優惠。

 

 

 

　　Grande Experiences長期合作夥伴KKLIVE，曾共同策劃《再見梵高—光影體驗展》台北、高雄、吉隆坡與雅加達站，於亞洲掀起沉浸式展覽風潮。再見梵高—光影體驗展（香港站）將於3月10日至6月8日展出，近30座超過5米巨幕環繞把梵高的經典作品〈向日葵〉、〈星夜〉、〈麥田群鴉〉等超過3000幅作品與珍貴影像一一呈現，而且效果震撼。

 

近30座超過5米巨幕環繞展示梵谷的經典作品。

 

大家可於古典配樂氛圍，感受梵高的傳奇生命藝術旅程，並以全新的方式感受他筆觸下的經典作品。

 

首展至今十餘年，由Grande Experiences打造的《再見梵高—光影體驗展》(Van Gogh Alive) 巡迴超過100個城市。

 

　　除此之外，大家還可以於現場加購香港站限定的「AI梵高」自畫像，把自己的樣子用梵高的筆觸展現出來，變成印象派大師風格肖像畫。再見梵高—光影體驗展（香港站）早鳥票可由即日至2月27日晚上11時59分於KKTIX或klook網站預購，包括2月28日至3月9日搶先預覽的日子場次。

 

「AI梵高」 體驗

 

再見梵高—光影體驗展（香港站）

公開展期：2025年3月10日- 6月8日

搶先預覽（需網上預約）：2025年2月28日- 3月9日

開放時間︰星期一至日：早上11時至 晚上8時（最後入場時間7:30pm）

地址︰鰂魚涌英皇道728號 K11 ATELIER King’s Road 2 K11 HACC

門票價格︰早鳥票$160、一般票$190、學生票$175（香港全日制學生）、優惠票$95．3（3-12歲／65歲以上／殘疾人士）、三歲以下小童可免費入場

．每張門票需要加上 HK$12 平台服務費。

．展覽門票價格未含「AI梵高」 體驗，需於現場加購。

．公開發售門票日期︰2月28日午夜12時正

．早鳥票發售門票日期︰即日至2月27日晚上11時59分於KKTIX或klook網站預購，包括2月28日至3月9日搶先預覽的日子場次。

購網上購票︰

https://kklivehk.kktix.cc/events/vangoghalive-hk-2025

https://www.klook.com/zh-HK/activity/145543-grande-experiences-van-gogh-alive-hong-kong/

 

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