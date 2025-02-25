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25/02/2025

香港花卉展2025︱3月14日維園開幕主題花大波斯菊，周一至五60歲或以上長者免費入場

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Text: Eunice Chow Photo: 康樂及文化事務署

　　睇過本地櫻花及鬱金香花海打卡，香港花卉展覽（花展）又嚟啦！今屆將於3月14日至23日在維多利亞公園舉行，花展為期10天，主題花是秋英（又稱為大波斯菊），並以「綻放英姿」為主題。一眾愛花之人及攝影發燒友必到來打卡影靚相，周一至五60歲或以上長者更是免費入場！

 

 

　　春天賞花好時節！秋英亦以旺盛生命力聞名，相信經園藝師精心布置花海，大家一定打卡冇停手！展覽期間，大會舉辦一連串教育與娛樂並重的活動，包括學童繪畫比賽、攝影比賽、植物展品比賽、音樂及文娛表演、花藝示範、綠化活動工作坊、導賞服務、康體活動及親子遊戲等。

 

過去香港花卉展覽的花圃園區

 

　　今年香港花卉展覽入場費全費14元，優惠收費7元（4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者，每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠）。另外，星期一至星期五期間設入場優惠︰60歲或以上長者免費參觀、殘疾人士及其照顧者免費參觀 (每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠)，以及．30人或以上的團體可獲成人半價優惠。

 

過去香港花卉展覽的花圃園區

 

過去香港花卉展覽的花圃園區

 

過去香港花卉展覽的花圃園區

 

過去香港花卉展覽的花圃園區

 

香港花卉展覽

日期： 3月14至23日
時間：上午9時至晚上9時
地點：香港維多利亞公園
入場費︰全費14元、優惠收費7元（至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者，每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠）

星期一至星期五期間之入場優惠

  • 60歲或以上長者免費參觀
  • 殘疾人士及其照顧者免費參觀
  • （每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠）
  • 30人或以上的團體可獲成人半價優惠，惟團員必須一同進場

查詢︰2601 8260
https://www.hkflowershow.hk/tc/hkfs/2025/index.html

 

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