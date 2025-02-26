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26/02/2025

飛台灣注意：長榮航空3月起全程禁用尿袋

#尿袋 #長榮航空 #備用鋰電池 #禁止 #行動電源
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Text: FL Photo: 長榮航空Facebook、Pinterest

　　最近接連發生俗稱「尿袋」的行動電源爆炸意外，繼早前韓國多間航空公司更改攜帶電池、電芯上機的政策後，台灣長榮航空亦修訂了機上使用行動電源的最新規定，於3月1日起，全程禁止於航程中使用及充電行動電源及備用鋰電池。

 

 

　　台灣是港人最常到訪的熱門旅遊地區之一，準備出發前往台灣的話要留意，長榮航空表示，為確保飛航安全，3月1 日起將全面禁止於機上使用行動電源與備用鋰電池。

 

長榮航空除了在官方網頁公布訊息，昨天（2月25日）亦更新其社交媒體。

 

上機前充電

 

　　為確保有個安全又放心的旅程，出門前記得先將電子產品、行動電源及備用鋰電池充滿電，也可以善用機場內的充電設施。而長榮航空的多數機型，例如全機隊皇璽桂冠艙、桂冠艙和豪華經濟艙均提供座椅AC插座，787、777-300ER 以及A330-300機隊亦提供AC插座及USB(Type A)充電孔，只需自行帶備充電線及插頭便可使用。

 

全部手提充電器快將全面禁止在長榮航空的所有客機上使用，上機前記得充電！

 

切記充電器不得寄艙

 

　　長榮航空亦再次提醒旅客，行動電源和備用鋰電池應以手提行李方式帶上機，不可寄艙。出發前，記得將尿袋充滿電量！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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