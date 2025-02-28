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28/02/2025

澳門｜《水舞間》5月回歸新濠天地！20億人民幣打造270度環形劇院及水上舞台

#水舞間 #travel news #新濠天地 #澳門
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Text: Katty Wu

　　被譽為是「人生必看」的水上匯演《水舞間》，闊別幾年之後，新濠天地正式宣佈將於5月以新姿態回歸！這部耗資超過20億人民幣、以水為主題的水上匯演，自2010年9月首次亮相以來，共演出接近4,000場，吸引無數來自世界各地的遊客前來觀賞。這次以新姿態回歸，絕對會吸引更多觀眾入場欣賞。

 

《水舞間》最大的特色，是270度環形設計的劇院，中間是水池舞台，隨著演出由水池變平地再變水池，非常震撼！

 

　　《水舞間》融合高空雜技、戲劇化敘述與最先進的水效科技，為觀眾帶來震撼又精彩的舞台演出，在270度環形劇院、水池舞台、水壓升降台與精密燈光音響系統的加持下，每場演出都彷彿一場流動幻境，讓觀眾嘆為觀止。

 

《水舞間》是一個浪漫愛情故事，再配合雜技、舞蹈、特技與戲劇表演，讓觀眾得到最精彩的視覺享受。（圖片為以前《水舞間》的演出）

 

　　《水舞間》融合高空雜技、戲劇化敘述與最前沿的水效科技。以引人入勝的視覺奇觀與澎湃活力，再次點燃觀眾的感官想像，開啟一場前所未有的史詩級水上探險。5月載譽歸來，將透過其來自於超過30多個國家近300名的表演者與幕後人員，讓觀眾再次沉浸於其夢幻而震撼的水舞世界中。

 

台前幕後的工作人員正在準備5月《水舞間》新章揭幕。

　　雖然，官方暫時仍未公布確實上演日期及票價，但門票正式開售日期為3月10日，下星期應該會有更多資料吧！想去睇的朋友，記得密切留意。

《水舞間》

網址：www.cityofdreamsmacau.com/tc/house-of-dancing-water

 

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