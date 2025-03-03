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03/03/2025

機場黃花風鈴徑開放：200棵黃金花海即將盛開，珍惜短暫花期打卡！

#本地遊 #打卡 #香港國際機場 #花海 #天水圍 #機場黃花風鈴徑 #賞花
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Text: Eunice Chow Photo: 香港國際機場網頁、fb截圖

　　機場黃花風鈴徑已於3月1日開放！大家除咗去櫻花園漫步欣賞櫻花及海岸美景，仲可以去黃花風鈴徑感受一片黃金花海靚景！除此之外，「康文賞花情報」顯示天水圍天柏路公的黃花風鈴木亦已開花達四成，大家記得把握只有一至兩周的花期打卡！

 

　　機場黃花風鈴徑兩旁種植了超過200棵黃花風鈴木，花期會因應每年天氣情況而有所差異，一般為期 7至14 天。留意，請勿在黃花風鈴徑範圍內踐踏草地、攜帶寵物或操作小型無人機。

 

 

黃花風鈴徑

開放日期︰3月1日起

前往方法：1）乘搭前往機場方向E線巴士，於國泰城或國泰城（東）站落車，然後向香港國際機場古物園方向，沿東岸路及駿群路前行。
2）乘搭巴士路線S1，由東涌港鐵站出發，於飛機燃料庫站落車；或者由機場出發，於飛機燃料庫站落車

 

 

賞花攻略及交通貼士 https://bit.ly/3Xni4Yj

地址 https://goo.gl/maps/cvc4nWRGZDyyNpdJ7

 

　　除了機場的黃花風鈴徑已開放，康文署「康文賞花情報」最新更新顯示天水圍天柏路公的黃花風鈴木亦已開花達四成。大家不妨留意其他公園黃花風鈴木，把握打卡機會！

 

 

　　根據「康文賞花情報」網頁介紹，黃鐘木又名黃花風鈴木，原生於中南美洲的墨西哥至委內瑞拉一帶，是紫葳科落葉喬木，樹高可達20米。開花時，花葉不相見；花開金黃，形狀有如風鈴，盛放時一球球金黃色花序高掛枝頭，滿目黃金。本港通常三月開花。每株樹的花期甚短，為時約一兩周。

 

天水圍天柏路公園

 

　　天柏路公園共種有53棵黃鐘木。盛放時，黃鐘木一片茂密，滿眼盡是金黃花海，壯觀非凡。

 

 

天柏路公園前往方法

港鐵︰天水圍港鐵站E3出口，步行約15分鐘

輕鐵︰輕鐵705、706 在銀座站步行約1分鐘

康文賞花情報

https://www.fa.gov.hk/zh/yellow-pui.html#blossoming

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