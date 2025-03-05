  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

05/03/2025

貓店長中環出沒？港鐵巨型貓咪壁畫及主題攝影展，限量禮品免費派

#攝影展 #免費 #貓店長 #event #中環 #貓奴 #本地遊 #打卡
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: Eunice Chow、港鐵

　　喵！貓迷注意，即日起《同萌社區THE COMMEOWNITY》貓店長．窩心攝影展於港鐵中環站舉行，四大主題區展出「Street CATography 貓 •街攝」版主Jonas Chan近四十幅捕捉知名「貓店長」的生活百態，大家更有機會獲限量環保袋、貼紙及喵喵心靈卡，即睇派發詳情！

 

　　中環至西營盤帶有不少知名「貓店長」，位位係性格巨星而且樣子逗人喜愛。即日起《同萌社區THE COMMEOWNITY》貓店長．窩心攝影展，展出負責拍攝與策劃攝影展的Jonas Chan，以生活在全港社區小店的貓咪為主角，捕捉牠們與街坊的日常交流。大家睇完攝影展，更可按展覽內的《愛喵地圖》，親身探望各位明星貓店長。

 

中環站「港鐵‧藝術」展廊《同萌社區》攝影展於港鐵中環站J出口「港鐵‧藝術」展廊舉行，免費入場。

 

《Street CATography貓•街攝》版主Jonas Chan

 

 

　　《同萌社區THE COMMEOWNITY》貓店長．窩心攝影展劃分成四大展區，分別為「店長萌友寫真館」、「超萌海味街」、「萌記茶餐廳」及「萌生雜貨店」，展出近四十幅貓店長照片，並融入傳統街坊小店元素的設計概念。貓店長化身親善大使招呼「萌記茶餐廳」的食客；守護「超萌海味街」對抗老鼠偷食大軍；還會坐鎮於「萌生雜貨店」悠閒地伸懶腰，展現可愛的睡姿。

 

參觀者於展廊緊隨貓店長的足跡，細味舊社區老街坊的人貓情懷，更可以於巨型貓咪壁畫前開心打卡留念。

 

今次「同萌社區」計劃延伸至中西區的西營盤，誠邀了該區小店的九位貓店長，以可愛搗蛋的插畫造型與大家見面！

 

店長萌友寫真館

 

超萌海味街

 

萌生雜貨店

 

萌記茶餐廳

 

　　透過展覽內的《愛喵地圖》，可以更深入認識毗鄰海味街的貓店長們，而牠們更會化身為限量環保袋、貼紙及「喵喵心靈卡」，分別由港鐵吉祥物「鐵仔」及九家參與小店限量派。

 

以海味街九位貓店長為設計概念，製作出九款可愛又窩心的貓店長限定紀念品。可於貓店長坐鎮的九間西營盤小店獲取，店主會以不同形式發放，數量有限，先到先得。

 

限量版可愛風貓店長貼紙

 

港鐵與「dayday330」合作推出三款「喵喵心靈卡」

 

「鐵仔」更會變身萌貓於三月九日（星期日）、十五日（星期六）及二十二日（星期六），下午三時正至五時正，快閃中環站，派發限量禮品。

 

《同萌社區THE COMMEOWNITY》貓店長．窩心攝影展

日期︰3月4日至6 月30日

地點︰港鐵中環站J出口的「港鐵‧藝術」展廊（閘外）

 

萌貓「鐵仔」三月快閃中環站

日期及時間︰3月9日、15日及22日

時間︰下午3時正至5時正

地點︰港鐵中環站J出口「港鐵‧藝術」展廊（中環站2樓大堂往J出口方向（閘外）

 

《說說心理話》成年人ADHD專注力不足工作會有何問題？嘉賓建議企業4個層面助有關員工► 即睇

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#攝影展 #免費 #貓店長 #event #中環 #貓奴 #本地遊 #打卡
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

巴人紀錄片獲奧斯卡，兩民族和解更強大？

05/03/2025 19:21

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月3.68厘起存150萬，低門檻最...

03/03/2025 17:18

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk