WWF元洲仔開放日：環保工作坊、市集，響應3.22地球一小時！

世界自然基金會香港分會（WWF）主辦、一年一度的「地球一小時」活動將於3月22日晚上8時半舉行，鼓勵大家齊齊為地球熄燈一小時，好好愛護地球。3月8日及9日率先於元洲仔自然環境保護研究中心舉辦開放日，公眾可免費預約參觀這座法定古蹟，同時參與綠色市集、環保主題工作坊和提供定點導賞。

世界自然基金會香港分會（WWF）主辦、一年一度的「地球一小時」活動將於2025年3月22日晚上8時半舉行，今年邀得洪嘉豪與MIRROR成員陳卓賢（Ian）擔任活動大使。

3 月 22 日當日下午，在海港城海運大廈頂層觀景台舉行「地球一小時嘉年華」，除了創意工作坊以及互動教育攤位以外，今年還新增設趣味滿載的現場表演，包括令大家反思環境保護的棟篤笑，和以歌舞宣揚環保訊息的兒童音樂劇等，讓大眾了解保育的重要性，同時啟發大家踏出守護地球的第一步。

https://earthhour.wwf.org.hk/activities/#carnival

洪嘉豪與MIRROR成員陳卓賢（Ian）呼籲大眾及時行動，以「地球一小時」為始，齊齊為地球熄燈一小時，好好愛護地球。

除此之外，WW將於3月8日及9日在元洲仔自然環境保護研究中心舉辦「地球一小時巡禮：元洲仔開放日」，包括綠色市集、環保主題工作坊和提供定點導賞，帶大家參觀優雅的英式主樓以及種滿植物的庭園。

元洲仔自然環境保護研究中心

位於元洲仔的前新界政務司官邸於20世紀初建成，並在1983年被列為法定古蹟。1986年，建築物交由世界自然基金會香港分會管理，後發展成為元洲仔自然環境保護研究中心。

這裏的英式庭園孕育了超過140種植物，由蕨類到大樹、本地以至外來物種，生態非常豐富。

「地球一小時巡禮：元洲仔開放日」所有工作坊之網上預約名額已滿。工作坊將預留少量名額供現場報名，先到先得，額滿即止。參加者可先免費預約「地球一小時巡禮：元洲仔開放日」的入場門票

活動詳情：https://earthhour.wwf.org.hk/activities/

環保染色工作坊

日期：3 月 8 日

時間：下午 12:30 至下午 2:30

每位收費：港幣$90

植物拓印工作坊

日期：3 月 8 日

時間：下午 3:00 至下午 5:00

每位收費：港幣$90

拿坡里薄餅工作坊

日期：3 月 8 日及 3 月 9 日

時間：上午 11:00，12:00，下午 2:00，3:00

每位收費：港幣 $50

南極冰山蠟燭工作坊

日期：3 月 9 日

時間：上午 10:00 至中午 12:00

每位收費：港幣$80

天然大豆蠟香薰蠟片掛飾工作坊

日期：3 月 9 日

時間：下午 2:30 至下午 4:30

每位收費：港幣$80

地球一小時巡禮：元洲仔開放日

日期：3月8日及3月9 日

時間：上午 10:00 至下午 1:00 以及下午 2:00 至下午 5:00

（主建築樓將於下午 1:00 至下午 2:00 關閉）

免費入場

地點：大埔元洲仔里元洲仔自然環境保護研究中心 （參加者需提前於網上預約入場）

年齡限制：歡迎 5 歲或以上的參加者。15 歲以下小童必須由成人陪同

備註：不設停車場

熱線：2526 1011（辦公時間：星期一至五上午9時至下午6時）

https://www.wwf.org.hk/cities/heritage/