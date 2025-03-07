3大環保導賞團：T·PARK免費Spa、四電一腦回收WEEE‧PARK、O．PARK1大嘥鬼天幕影院，附預約攻略

香港首座處理都市固體廢物的轉廢為能設施（I．PARK1）預計今年年底投入運作，一直以來政府鼓勵大家源頭減廢，同時積極發展「轉廢為能」設施，包括香港首個污泥廠T．PARK［源·區］、及廚餘轉為電能的有機資源回收中心O．PARK1，以及轉廢為材的廢電器電子產品處理及回收設施WEEE‧PARK。你知道這些設施設免費公眾導賞團，可以歎免費 Spa、直擊四電一腦回收、睇大嘥鬼天幕影院及拎堆肥嗎？即睇預約方法及詳情。

T．PARK［源．區］採用流線型波浪設計，以呼應背後的山巒及前方的海灣形態，與周邊自然環境融為一體。

歎靚景的免費Spa邊度有？就在屯門T．PARK［源．區］！T．PARK［源·區］是香港首個首個污泥綜合處理設施，將廢物轉化成能源，中心設導賞團可以參觀各大展覽區，了解處理污泥廠的運作及認識何謂「轉廢為能」。

T．PARK［源．區］是全港「轉廢為能」設施之一，園內設有戶外園林花園、雀鳥保護區和戶外足浴池等，供市民預約觀賞以及放鬆。

原來，香港每日製造接近 300 萬立方米的污水，因而產生約 1,200 公噸的污泥。焚燒是一種高效能的污泥處理方法，透過採用先進的焚燒技術處理廢棄物，過程中產生能源，除可減少使用化石燃料發電外，亦能避免因廢物棄置於堆填區而產生甲烷，有助減少香港的溫室氣體排放，應對氣候變化。污泥焚化過程中產生的熱能會被回收，並轉化為電力，供給整座設施所需。

T．PARK水療池「源．泉」

「轉廢為能」唔係口號，你仲可以體驗到！污泥焚化過程中產生的熱能可以被回收，供給設施的三個水療池和冷暖空調系統使用。T．PARK水療池「源．泉」。池水採用焚化過程中產生的熱能加熱，分為熱水、温水和冷水3種不同溫度的池區，你可以邊欣賞窗外宜人的后海灣無敵大海景，邊浸泡身體放鬆，十分寫意，最著數係完全免費！水療中心男女共用，使用者須穿著泳衣，自備毛巾及沐浴用品。

回收舊灣仔碼頭的防撞木，用於製作設施內的園藝工程和家具。

「T．PARK」導賞團不只是休閒體驗享用水療中心，更可透過展覽館內的大型玻璃窗，在不影響廠房的運作下，看到設施的營運情況。環境教育中心環境舒適，更可於茶座T．CAFE［源．茶］休息。大家有興趣可預約參觀。

環境教育中心環境舒適，更可於茶座T．CAFE［源．茶］休息。

T · PARK [源 · 區]設有兩座廠房，合共4個焚化爐，每天可以處理高達 2,000 公噸污泥，是一所獨一無二、自給自足、結合先進科技於休閒、教育和自然生態項目的綜合設施。

留意！T · PARK [源 · 區]鄰近道路將於今年清明節期間實施交通管制措施。由2025年3月15日至4月13日期間所有周末及公眾假期，環境教育中心將暫停服務。T · SPA [源 · 泉]及戶外足浴設施將於2025年3月10日至4月25日暫停開放，以進行年度檢查及維修工程。其他設施及服務於上述期間將不受影響。

T．PARK［源．區］

地點︰屯門曾咀稔灣路25號

開放時間︰為星期一、星期三至日，上午十時至下午七時

註︰T．PARK［源．區］及預約參觀在每個開放日均設有導賞團，並安排免費穿梭巴士往返屯門V city

查詢︰2910 9700

www.tpark.hk

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