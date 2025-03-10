國泰新航線｜香港直飛烏魯木齊 4月28日起每星期4對航班

國泰航空不斷擴張環球網絡，目標是2025年內達到全球100個航點，繼早前公布將於今年夏天首次開辦慕尼黑航線，並重返布魯塞爾及羅馬之後，最近公布將由4月28日起開辦香港直航新疆烏魯木齊的航班，國泰集團在內地的客運航點總數將增至20個。

國泰航空往來香港與烏魯木齊的新航線，會以空中巴士A330-300航機營運，設有商務客艙和經濟客艙，暫時在官網見到最平$2,832起。每星期有4對往來香港與烏魯木齊的直航航班，時間如下（皆為當地時間，需經相關機構核准）：

國泰航空與低成本航空香港快運於今年夏天每星期合共營運超過290對往來香港與內地的航班，當中包括北京（首都國際機場及大興國際機場）、上海（浦東國際機場及虹橋國際機場）、成都、重慶、福州、廣州、海口、杭州、南京、寧波、青島、三亞、烏魯木齊、溫州、武漢、西安、廈門和鄭州。

除烏魯木齊外，國泰航空3月會開辦往來海得拉巴（印度）的直航航班，於4月開通達拉斯航線，而6月則會有羅馬和慕尼黑航線啟航，並將在8月增設布魯塞爾航線；香港快運方面，繼仙台航線在1月啟航後，4月亦會開辦芽莊、沖繩石垣和小松（日本石川縣）的直航航線，而6月則會開通沖繩宮古（下地島）航線。