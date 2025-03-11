中環Art Central免費AI導覽，雪糕咖啡、快閃酒吧，8折門票優惠詳情

Art Central 3月26日至30日回歸中環海濱！你可一次過欣賞香港、亞洲及世界各地最具前瞻性的畫廊以及藝術家豐富多彩的作品和節目。為慶祝第十屆展會里程碑，除有票價特別優惠外，更首度推出 AI 導覽提供個人化導覽路，場內更有餐飲專區品嘗特色美食及甜點，及於快閃酒吧微醺淺醉細味雞尾酒！

今年Art Central匯集 108 家畫廊和來自全球超過 500 位藝術家的作品，為期五天的展會，包括藝廊展覽及一系列表演、影像藝術、藝術裝置、講座、及備受歡迎的場內餐飲專區。為慶祝第十屆展會，Art Central 推出特別優惠，以首屆展會價格發售成人門票$200（正價港幣260元），計落有8 折優惠，留意優惠期將於3月16日晚上11:59結束。

Art Central 首度推出 AI 導覽

Art Central首次推出全新AI數碼導覽，它能根據個人喜好提供個人化導覽路線、解答展會查詢，並提供各項活動資訊，沉浸式體驗。訪客可在展會入口處的介紹展位免費使用AI導覽。

大華銀行為Art Central的首席合作伙伴，大華銀行特別委約香港藝術家吳觀麟創作互動水墨藝術裝置《白雲觀照》。裝置由六十件膠片組成白雲雕塑，每片白雲的造形皆是手工刻製，以數學符號 —— 無限「∞」形狀重複排列，象徵不斷循環，生生不息之法則，作品同時向大華銀行（香港）60周年誌慶致敬。觀者亦可透過LED屏幕的數碼影像和擴增實境（AR）互動功能，反思人與自然之間的微妙聯繫。

Art Central 2025大華銀行藝術空間呈獻：吳觀麟，《白雲關照》，2025，互動裝置。圖片由大華銀行提供。

香港藝術家吳觀麟

大家可參加「大華銀行水墨藝術工作坊」，於香港著名水墨藝術家包括徐沛之博士、韓雁婷、吳觀麟、邱榮豐、楊頌雅及容子敏帶領下，學習不同的水墨藝術類型，包括抽象水墨、傳統水墨、現代山水及實驗水墨。每場工作坊的收費為每人港幣200元，17歲或以下及60歲或以上的人士可享半價優惠，收益將撥捐大華銀行「藝 · 坊」，以支持其為弱勢社群提供藝術教育。

今屆展會與香港旅遊發展局攜手合作，由陳瑞琦策展，隆重呈獻「Studio Central」。這個創意項目聚焦三位來自香港及廣州的創意先鋒：藝術家兼建築師朱頌琪（生於1975年，香港）、動態裝置藝術家董永康（生於1989年，香港），以及跨學科藝術家團體菠蘿核（成立於2019年，廣州），他們分別從中上環、油麻地及深水埗三個本地社區的建築地標和場景的深刻個人聯繫中汲取靈感，探索香港的多元魅力。

跨學科藝術家團體菠蘿核作品

「Studio Central」 將化身為藝術家的專屬工作室，重現香港獨有的社區面貌與神髓。

參觀者將可親睹藝術家的創作過程，沉浸於其獨特氛圍之中，近距離感受藝術視野，並與藝術家即場交流。

Art Central餐飲體驗

今年Black Sheep 將重返 Art Central，訪客將可探索六種獨特美食體驗：包括來自 Chôm Chôm 的越南街頭風味、Maison Libanaise 的黎巴嫩菜式、Fukuro 的現代居酒屋招牌菜，以及搶先品嚐即將正式開幕的 Jean-Pierre 法式小酒館佳餚，最後呷一口Messina意式雪糕大滿足！今年更可嘗試首次登場Botanical Garden 的冰涼飲品，彷彿置身於綠意盎然的花園中。

Chôm Chôm 越南街頭風味

Chôm Chôm 的越南街頭風味





Fukuro 現代居酒屋招牌菜

Maison Libanaise 的黎巴嫩菜式

意式雪糕店Messina

Art Central中場 Coffee Break？你可於illycaffè 享用意式濃縮咖啡及單品咖啡，場內更有 illycaffè首度於香港呈獻 「illy Art Collection — GENESI」，四位女性藝術家Simone Fattal、Shirin Neshat、Monica Bonvicini及Binta Diaw將illy咖啡杯化作畫布，探討與其多元背景息息相關的文化、環境及社會議題。

Soho House Hong Kong 以快閃酒吧再次回歸，大家可微醺淺醉細味雞尾酒，並於現場欣賞展示藝術家 Elsa Jeandedieu 的壁畫創作。

Art Central

日期及開放時間︰ 3月25日（星期二）貴賓預覽（僅供獲邀者參與）

3月26日公眾參觀下午12時 – 下午5時、Night Central下午5時 – 晚上9時

3月27日下午12時 – 晚上 7時

3月28日下午12時 – 晚上7時

3月29日上午11時 – 晚上7時

3月30日上午11時 – 下午5時

地點︰中環海濱龍和道9號

首屆展會門票價格︰優惠成人門票港幣200元（正價：港幣260元）、優惠門票港幣120元（正價：港幣195元）

優惠期將於3月16日（星期日）晚上11:59結束，購票手續費與門票條款及細則適用。

NIGHT CENTRAL

日期︰3月26日

時間︰下午五時至晚上九時

預售門票價格︰港幣400元（正價：港幣540元）

此門票包括一人於3月26日下午五時至晚上九時入場，另可額外享有一天展會入場。

www.artcentralhongkong.com