法國沉浸式VR體驗：$80觀賞莫奈創作，半島酒店月亮裝置，三月10大必訪藝術展覽

3 月藝術展覽特別多，包括最令人期待西九舉行的「畢加索──與亞洲對話」展覽，還有Art Central、Art Basel等你可一次過欣賞世界各地藝術家作品和藝術大師經典之作。喜歡打卡可以揀「再見梵高—光影體驗展」及3月底舉行的HKwalls 街頭藝術節 2025，想有VR沉浸式體驗推介網上好評的「巴黎 1874‧印象派之夜：一場沉浸式探索虛擬之旅」，半島酒店大型環球藝術項目「藝術迴響」香港站及太古地產藝術月亦將登場，即睇三月10 大必睇藝術展覽！

1 HKDI Gallery「巴黎 1874‧印象派之夜：一場沉浸式探索虛擬之旅」

唔使去法國都睇到！去年法國奧賽博物館與 Excurio、GEDEON Experiences等法國機構攜手呈獻的「巴黎 1874 ‧ 印象派之夜：一場沉浸式探索虛擬之旅」大獲好評，現時只需要$80，即可於香港知專設計學院（HKDI）體驗，好吸引！是次展覽融合了未曾發表的研究、3D 再現（3D reconstruction）與虛擬實境（VR）技術，42分鐘的VR 體驗帶領你探索印象派的起源與影響，訪客戴上 VR 頭戴裝置後，即可沉浸於 1874 年 4 月 15 日在攝影師納達爾（Nadar）位於巴黎的工作室舉行的首個印象派展覽開幕之夜。

「巴黎 1874 ‧ 印象派之夜：一場沉浸式探索虛擬之旅」由 HKDI 主辦，並由 Excurio、GEDEON Experiences，以及國際頂尖藝術機構法國奧賽博物館聯合製作，旨在慶祝印象派誕生 150 周年。

訪客可「穿越」到不同印象派發展歷程的重要時地，例如巴齊耶（Jean Frédéric Bazille）的工作室——藝術家們當年經常聚會的地方，也是首個印象派展覽的構思來源地；又或是在勒阿弗爾（Le Havre）近距離欣賞莫奈（OscarClaude Monet）繪畫其名作《印象・日出》（Impression, Sunrise），有種與大師同一時空的感覺，好奇妙！

訪客可近距離欣賞莫奈（Oscar-Claude Monet）繪畫其名作《印象・日出》（Impression, Sunrise）。 （圖片來源： ©Excurio - GEDEON Experiences - Musée d'Orsay）

有不少參觀者參觀完後，大讚過程有趣，畫家親自向你展示他們的作品，故事描寫一流，廣東話配音傳神貼地！最後雖然場館有其他人同時進行VR 體驗，但內置系統你可以知道附近有人，以防碰撞而且新技術令人連續42分鐘頭戴VR 體驗亦不覺暈眩。體驗完畢後，記得登上2樓欣賞的重溫各藝壇大師的創作歷程的介紹及VR影像的製作過程同樣精彩，原來製作是如此一絲不苟。

VR 體驗歷時 42 分鐘，期間訪客可以「穿越」到不同印象派發展歷程的重要時地自由探索。

虛擬實境讓訪客能夠真正沉浸於藝術家的世界中，你就似同步與藝術家創作。

巴黎 1874 ‧ 印象派之夜：一場沉浸式探索虛擬之旅

日期：2025 年 1 月 24 日至 5 月 11 日

時間：上午 10 時至晚上 8 時，每天設有 19 個開放時段；逢星期二休館

地點： 將軍澳景嶺路 3 號香港知專設計學院（港鐵調景嶺站 A2 出口）

語言：廣東話、普通話、英語 及法語

入場費用：港幣 80 元正（不可取消或退款）

參加者必須年滿八歲，身高至少四呎六吋（137 厘米）

訂票︰Klook

2 西九「畢加索：與亞洲對話」

「香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話」由M+與巴黎國立畢加索藝術館共同主辦，特別展覽是十多年來首個在本港舉辦的大型畢加索展覽。巴黎國立畢加索藝術館將借出畢加索逾六十件傑作，與逾八十件M+藏品展開對話。展覽更是2025年法國五月藝術節開幕節目。

香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話

日期︰2025年3月15日至7月13日

時間︰星期二至四及六至日上午10:00至下午6:00;

星期五上午10:00至晚上10:00;

星期一閉館

地點︰西九文化區M+ 西展廳

票價︰標準票港幣$240

查詢︰2200 0217

www.mplus.org.hk/tc/exhibitions/picasso-for-asia

3《再見梵高—光影體驗展》香港站

喜歡梵高的朋友要留意了，《再見梵高—光影體驗展》香港站3 月舉行。梵高的經典作品《向日葵》、《星夜》、《麥田群鴉》等超過3000幅作品與珍貴影像於近30座超過5米巨幕環繞展示，大家可沉浸於大師的藝術世界打卡！全新打造的「AI梵高」於香港站首度登場，把自己的樣子變成印象派大師風格肖像。

（圖片來源︰Kklivehk）

（圖片來源︰Kklivehk）

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再見梵高—光影體驗展3月回歸︰5米巨幕沉浸式體驗《向日葵》《星夜》 - 展覽地點及早鳥優惠詳情



再見梵高—光影體驗展（香港站）

公開展期：2025年3月10日- 6月8日

開放時間︰星期一至日：早上11時至 晚上8時（最後入場時間7:30pm）

地址︰鰂魚涌英皇道728號 K11 ATELIER King’s Road 2 K11 HACC

門票價格︰一般票$190、學生票$175（香港全日制學生）、優惠票$95．3（3-12歲／65歲以上／殘疾人士）、三歲以下小童可免費入場．每張門票需要加上 HK$12 平台服務費。

https://kklivehk.kktix.cc/events/vangoghalive-hk-2025

https://www.klook.com/zh-HK/activity/145543-grande-experiences-van-gogh-alive-hong-kong/

4 Art Central 首度推出 AI 導覽

Art Central 3月26日至30日回歸中環海濱！你可一次過欣賞香港、亞洲及世界各地最具前瞻性的畫廊以及藝術家豐富多彩的作品和節目。為慶祝第十屆展會里程碑，除有票價特別優惠外，更首度推出 AI 導覽提供個人化導覽路，場內更有餐飲專區品嘗特色美食及甜點，及於快閃酒吧微醺淺醉細味雞尾酒！

（圖片來源︰Art Central）

Art Central

日期︰3月26日至30

地點︰中環海濱龍和道9號

www.artcentralhongkong.com

5 灣仔會展Art Basel 2025

今年巴塞爾藝術展香港展會，展出240間國際頂尖藝廊呈獻最出色的藝術作品，既有20世紀藝術大師經典之作，亦有當代知名與新晉藝術家的精采作品。

（圖片來源︰巴塞爾藝術展）

巴塞爾藝術展香港展會

日期︰2025年3月28日至30日

地點︰香港會議展覽中心

查詢︰3575 8510

www.artbasel.com/hong-kong?lang=zh_CN



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