HK Express又有兩條新航線！6月起直飛韓國清州、大邱

香港快運HK Express今年非常進取，不斷增加新航點，除了在1月啟航的仙台航線，還有即將在4月及6月開通的沖繩石垣、小松（日本石川縣）及沖繩宮古（下地島）航線。喜歡去日本玩的朋友當然很開心，但韓國fans亦不用失望，因為HK Express剛剛於上星期公布，將分別於2025年6月5日及6日開通直飛清州國際機場（CJJ）和大邱國際機場（TAE）的航線！

HK Express將由6月5日開始逢星期二、四、六、日直飛清州，每星期有4對航班；大邱的航線則於6月6日啟航，逢星期一、三、五，每星期有3對航班。兩個目的地的起飛時間均為凌晨2:20am，早上6:45am抵達，一落機就可以玩，適合分秒必爭的旅客！

清州是韓國忠清北道的首府，以豐富的歷史遺產而聞名。清州也是韓劇拍攝的熱門地點，不少Netflix話題影集均在此取景，包括《黑暗榮耀》與《浪漫速成班》。而大邱則是南韓的第四大城市，坐落在群山環抱的山谷中，擁有豐富的文化遺產和迷人的自然風光。這裏更是超人氣韓劇《淚之女王》的拍攝地，很多fans都會來打卡！而喜愛熱鬧的旅客，可以於7月的「大邱炸雞啤酒節」時去大邱，既可以品嘗地道美食，又可以欣賞表演，感受節日氣氛！

清州的「雲理團路」，聚集了很多漂亮的咖啡廳、餐廳與小店，韓劇《浪漫速成班》中全道嬿經營的國家代表小菜店就坐落在這裏，吸引不少遊客慕名而來。（圖片來源：韓國觀光公社）

喜歡炸雞和啤酒的朋友，一定要7月去大邱參與「大邱炸雞啤酒節」，感受熱鬧的氣氛。（圖片來源：韓國觀光公社）

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