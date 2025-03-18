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18/03/2025

熊貓龍鳳胎與盈盈同框互動！3月22日起入場詳情及海洋公園$398港人入場優惠

#著數優惠 #熊貓 #打卡 #hotDeals #海洋公園 #大熊貓之旅 #大熊貓龍鳳胎 #大熊貓BB #本地遊
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Text: Eunice Chow Photo: 海洋公園

　　一定要再去海洋公園睇熊貓寶寶啦！3月22日起各位契爸、契媽大家可以喺「大熊貓之旅」現場見到盈媽同龍鳳胎寶寶家姐細佬互動，留意園區將實施新參觀安排。另外，海洋公園亦新推香港居民二人同行入場每人只需$398，即睇詳細內容！

 

 

　　3月22日起，大家可以於「大熊貓之旅」現場見到盈媽湊仔女日常，同盈盈與龍鳳胎寶寶家姐細佬的互動。經過護理員們多日對盈媽同家姐細佬的觀察及訓練，牠們已經逐漸適應，可以一齊於展區活動。知道大家都好興奮，想第一時間親眼見證盈媽溫馨的湊仔女日常，海洋公園會實施新參觀安排：

 

　　1. 訪客需於「大嘜礦石場」領取「進入展館時間票」，並按票面列明時間入場遊覽

　　2. 每人參觀時間約3分鐘

 

 

　　3. 可能根據實際情況調整盈盈及家姐細佬現身的區域，請以現場通知為準

　　4. 「大熊貓之旅」開放時間將延長至下午4:30

　　5. 探訪安排會因應人流情況作出調整，請留意最新消息。

 

 

　　大家不要忘了「大熊貓之旅」同場探望爸爸「樂樂」，與這一家四口打招呼！還有到「香港賽馬會四川奇珍館」同兩位大熊貓新成員霸氣擔當的 「安安」和可愛文靜的「可可」見面Say hello！

 

日期︰3月22日起

開放時間︰每日上午10:00至下午4:30

地點︰海洋公園海濱樂園亞洲動物天地「大熊貓之旅」

 

家姐、細佬經常由樹上跌下，係咪唔安全？

 

　　最近亦有唔少契爸契媽擔心家姐、細佬經常由樹上跌落地下，係咪唔安全？奶爸Matt及奶媽 Mandy早前於海洋公園社交平台分享，大熊貓是野生動物，攀爬及跌碰是牠們的成長必經階段，大家不用太擔心。熊貓身體肌肉結實而且骨骼密度大，皮毛厚實加上充滿彈性的脂肪，圓渾身形更加成為一個良好的緩衝作用，大熊貓一般都係唔怕跌！

 

家姐細佬：我哋冇事！越跌越勇！

 

 

「二人同行」門票優惠每人$398

 

　　為慶祝「親親動物月」，海洋公園特別為香港居民推出「二人同行」成人優惠套票，2位成人訪客只需港幣$796，每人只需$398！「二人同行」優惠套票可供2位成人訪客於2025年6月1日或之前的其中一天入園，探望可愛大熊貓及其他動物好友，並在園區盡情暢玩各種設施。

 

　　留意！優惠推廣期由2025年3月14日至4月13日，此優惠套票有效期由2025年3月15日至6月1日。2位訪客必須一同入園，入園時需出示香港居民身份證以供核對。優惠套票可於遊園當日加付指定金額升級換購相應的「海洋公園全年會籍」。2位訪客可選擇個別或一同升級換購「海洋公園全年會籍」，但相關升級換購必須於同一交易內完成。

 

香港居民專享「二人同行」成人優惠套票

費用︰2位成人訪客$796

優惠門票有效期︰2025年3月15日至6月1日

https://hkoceanpark.com/4bzYPAP

 

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