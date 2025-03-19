旅發局首設「藝遊號」巴士3.29免費乘搭日、藝廊協會免費穿梭巴士探索Art Basel及南區藝術空間

3 月藝術盛事特別多，想一日穿梭多個藝術展覽場地，可以考慮旅發局與城巴推出全新開篷巴士路線「H1S 藝遊香港」，3月 29 日更舉辦「H1S 藝遊香港免費乘搭日」。除此之外，信和集團與香港畫廊協會合作於 3月27日至30日巴塞爾藝術展香港展會2025期間，提供南區快線免費穿梭巴士，接載市民來往灣仔會及港島南區多個藝術空間集中地，享受藝術主題周末！

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旅發局與城巴推出全新開篷巴士路線「H1S 藝遊香港」，主題巴士「藝遊號」行駛全新路線，五輪主題開蓬巴士「藝遊號」每日穿梭中環碼頭、大館、西九文化區、香港會議展覽中心等多個標誌性地標， 更特別配備聲音導覽，提供主要藝文資訊。乘客更可於開蓬巴士欣賞城市美景。

城巴推出的別注版一日套票「日行者」，遊 客可全日無限次乘搭，隨意上落包括觀光城巴以內的所有 城巴路線。旅發局與城巴將在3月 29 日（星期六）舉辦「H1S 藝遊香港免費乘搭日」，鼓勵市民旅客參 與其中，感受香港的藝術活力！

Citybus+ 日行者（24小時）

乘客可乘搭「觀光城巴」開篷巴士H1／H1S／H2／H2K線、城巴所有專營路線、聯營過海巴士路線（只限城巴班次）、城巴通宵路線、特別班次（包括馬場路線）、邊境口岸路線B3系列、B5、B7、B8線及城巴郊遊路線。

售價︰$198

https://www.hkcitysightseeing.com/shop&promotion/ticket/17

免費穿梭巴士遊南區藝術空間

除了3月 29 日舉辦的「H1S 藝遊香港免費乘搭日」，為響應藝術月，信和集團將於3月下旬與香港畫廊協會合作，於 3月27日至30日巴塞爾藝術展香港展會2025期間，定期提供免費穿梭巴士 — #南區快線，接載市民來往灣仔會議展覽中心及港島南區多個藝術空間集中地，包括香港藝術發展局所進駐的Landmark South，以及其中多間藝廊例如即將開幕的Carl Kostyál等。大家輕鬆遊覽南區的藝術空間，鼓勵他們發掘藝文好去處，感受香港藝術三月的濃厚藝術氣息，促進文化交流。

香港藝術發展局進駐 Landmark South 設立一系列藝術設施及其永久辦事處。

即將開幕的Carl Kostyál藝廊舉行Rong Bao 展覽。

有關免費穿梭巴士時間表，請參閱香港畫廊協會社交平台https://www.facebook.com/hkaga.official

旅發局「香港盛匯超級三月」四大藝文盛事，包括 ComplexCon 香港、HKwalls 街頭藝術節、Art Central，以及巴塞爾藝術展香港展會，展覽中更加入本地大城小區主題，推廣本土多元旅遊魅力。即睇以下哪一藝展啱你心水！

灣仔會展Art Basel 2025

今年巴塞爾藝術展香港展會，展出240間國際頂尖藝廊呈獻最出色的藝術作品，既有20世紀藝術大師經典之作，亦有當代知名與新晉藝術家的精采作品，現場創作工作室即席創作以社區為題的作品。

展會內將有富本地特色的期間限定酒吧，特別炮製「鴛鴦天尼」等具地道特色的雞尾酒及食品，並邀請著名本地藝術家合作，於酒吧外牆展示以灣仔為靈感的藝術作品，以及將本地文化元素注入酒吧的陳設當中。

巴塞爾藝術展香港展會

日期︰2025年3月28日至30日

地點︰香港會議展覽中心

查詢︰3575 8510

www.artbasel.com/hong-kong?lang=zh_CN

ComplexCon 香港

為期三天的國際潮流文化盛事 ComplexCon，將呈獻音樂、時尚、潮流、藝術及美食等多元化活動，盡顯前衛潮流觸覺。旅發局在ComplexCon Hong Kong嶄新以麻雀傳統文化為題，在現場特設充滿港人集體回憶的特色體驗區，重塑中式宴會以及屋邨街坊麻雀耍樂的場景，帶領大家親身感受香港地道色彩。

ComplexCon 香港

日期：2025 年 3 月 21 至 23 日（星期五至日）

地點：香港亞洲國際博覽館

https://complexchinese.com/tc/

HKwalls 街頭藝術節

HKWALLS 第十屆街頭藝術節將於3月22日至30日舉辦，今年藝術作品將主要集中在中環蘇豪區、半山區、上環和西營盤。國際和本地藝術家將在中西區創作壁畫，並在全港的 LED 螢幕上展示他們的數位藝術作品。活動期間，市民遊客將可親眼欣賞多位藝術家現場創作壁畫，活動結束後，壁畫將持續展出至少一年，一邊欣賞壁畫打卡留念，一邊深入探索社區。

HKwalls 街頭藝術節 2025

日期︰2025年3月22日至30日

地點︰中西區（戶外壁畫）

免費觀賞

查詢︰5596 2010

www.hkwalls.org/festivals/hkwalls-2025/

中環Art Central免費AI導覽

Art Central 3月26日至30日回歸中環海濱！你可一次過欣賞香港、亞洲及世界各地最具前瞻性的畫廊以及藝術家豐富多彩的作品和節目。為慶祝第十屆展會里程碑，除有票價特別優惠外，更首度推出 AI 導覽提供個人化導覽路，場內更有餐飲專區品嘗特色美食及甜點，及於快閃酒吧微醺淺醉細味雞尾酒！

中環Art Central免費AI導覽，雪糕咖啡、快閃酒吧，8折門票優惠詳情

旅發局邀請內地藝術團體菠蘿核，以及本地藝術家董永康和朱頌琪合作，於三個「大城小區」以深水埗、油麻地及中上環為主題即席創作，入場藝術愛好者可親睹藝術家的創作過程。

Art Central

日期︰3月26日至30

地點︰中環海濱龍和道9號

www.artcentralhongkong.com