《哈爾移動城堡》香港上映20週年爆場！粉絲必儲戲票贈品及橡子共和國香港限定紀念品

《哈爾移動城堡》香港上映20週年啦！最近有戲院再次上映《哈爾移動城堡》，讓一眾宮﨑駿 fans於大銀幕再回味重溫哈爾和蘇菲的冒險之旅，感受那份奇妙的魔法與愛情。與此同時，為紀念動畫香港上映20週年，吉卜力主題精品專賣店Donguri Republic推出三款香港限定紀念禮品，各位粉絲必儲！

一座神秘的城堡在草地中奔馳、哈爾和蘇菲尋找靈魂的旅程等，以勇氣和愛交織出幕幕經典，經過廿載歲月，依然扣人心弦。

由動畫大師宮﨑駿執導的《哈爾移動城堡》於2005年在香港上映，即使已過20年，電影的粉絲和影響力卻從未減少，網上見場次勁爆滿就知受歡迎程度！《哈爾移動城堡》改編英國兒童小說家Diana Wynne Jones同名作品，宮﨑駿再度以出神入化的畫功呈現他獨有的夢幻世界！故事講述一個18歲女孩蘇菲因魔法變成了一個「90歲的少女」，繼而展開一次夢幻歷險，更闖入一個充滿魔法的移動城堡，遇上魔法師哈爾。到底宏偉的空中移動堡壘隱藏著甚麼秘密呢？

《哈爾移動城堡》由宮﨑駿親自監督，單是他筆下千變萬化及意想不到的人物、機械及場面設定已教人萬分期待，加上劇情獨特之餘寓意深遠，值得觀眾用心細味。

3月22日起，凡於MCL Cinemas觀影戲院票房出示哈爾移動城堡（香港上映20週年特典場）戲票1張，可獲贈特典一份（內含隨機紀念票一張及文件夾一個）。數量有限，滿座即止。凡購買《哈爾移動城堡》普通場次戲票1張， 3月14日起即可到票房換領「20週年限量版透卡」一張。（數量有限，送完即止）。

哈爾移動城堡（香港上映20週年紀念場）

放映地點：K11 ART HOUSE | FESTIVAL GRAND CINEMA | MCL德福戲院

放映日期：2025年3月14日起

購票途徑：K11 ART HOUSE、FESTIVAL GRAND CINEMA、MCL 德福戲院票房（僅限該戲院之對應場次）、MCL網站、MCL手機應用程式

註︰另有哈爾移動城堡（香港上映20週年特典場）。

www.mclcinema.com

如果睇完戲唔記得換都唔緊要，3月21日起，此外，憑MCL戲院的《哈爾移動城堡》20週年紀念場電影票尾到Donguri Republic各分店，即可免費換領“哈爾移動城堡透明書籤”一張。數量有限，送完即止。

移動城堡透明書籤，憑《哈爾移動城堡》20週年紀念場電影票尾免費換領。

為紀念《哈爾移動城堡》香港上映20週年，吉卜力主題精品專賣店Donguri Republic推出三款香港限定紀念禮品，與粉絲們一起慶祝這個重要時刻。3月21日起，凡於Donguri Republic各分店或網上商店Donguri Republic Above the Clouds消費滿HK$200（包含一款《哈爾移動城堡》商品），分別可獲贈精美的“哈爾透明書籤”或“卡西火皮革匙扣”一件。

卡西火皮革匙扣，網上商店 Donguri Republic Above the Clouds 消費滿HKD200送限定紀念品

哈爾透明書籤，Donguri Republic 分店消費滿HKD200送限定紀念品

Donguri Republic 銅鑼灣分店

地址：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場9樓925C舖



Donguri Republic 沙田分店

地址：新界沙田新城市廣場3期2樓A222號舖



Donguri Republic 元朗分店

地址：元朗YohoMall I 2037號舖



Donguri Republic 九龍塘分店

地址：九龍塘達之路號又一城UG層07&08號舖



Donguri Republic 觀塘分店

地址:觀塘觀塘道418號創紀之城5期APM 1樓23號舖

網店︰https://www.donguri.com.hk/zh-HK

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