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20/03/2025

九巴寵物巴士團4月新路線︰西沙GO PARK、北角東岸板道、西九文化區及馬灣，$60全日任搭，App報名儲分優惠

#好去處 #寵物 #打卡 #馬灣 #北角東岸板道 #西九文化區 #本地遊 #西沙Go Park #九巴 #寵物巴士團
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Text: Eunice Chow Photo: 九巴、政府新聞處

　　九巴寵物巴士團4月新路線出爐啦！九巴與開大旅遊合辦的「寵物巴士團」4月5日（星期六）起推出全新路線，包括西沙GO PARK、北角東岸板道、西九文化區及馬灣等新寵物好去處熱點，新增更多上落地點，包括堅尼地城、西營盤、啟德及青衣等，$60起全日無限次任搭。留意！「寵物巴士團」改為只限於App1933報名，會員可儲分並轉換領禮物及捐款。即睇8 條新路線詳情！

 

 

4 月全新「寵物巴士團」App1933訂票儲分

 

　　全新「寵物巴士團」每逢周六、周日及指定公眾假期由不同地方出發，以受歡迎的寵物友善地點為目的地，分別前往西沙GO PARK、西九文化區、北角「東岸板道」及馬灣。留意！即日起，「寵物巴士團」只限於App1933報名，寵物主人只需按下右上角的「寵物巴士」，揀選「寵物巴士團」，再選擇日子及票價後跟指示付款即可，不用輸入任何資料，上車憑證二維碼會自動儲存於App1933「電子票」內，過程更簡單快捷。

 

　　club1933會員登入後購票亦會自動儲分，$1相等於1分，積分可轉換成eCoin乘搭其他九巴路線或換領禮物及捐款等。

 

「寵物巴士團」團費（全日無限次參與其中一個行程）

- $60（每一名乘客及一隻寵物）

- $90（每兩名乘客及一隻寵物）

App1933報名︰https://app.kmb.hk/app1933/deeplink/?utm_source=tourbus

 

 

西沙GO PARK「寵物巴士團」

 

　　西沙GO PARK佔地約130萬平方呎，場地煣合大自然，集運動、娛樂、餐飲與休閒體驗於一身，包括有100萬呎的多元化戶外運動公園、30萬呎的「公園式運動商業綜合體」，提供多項親子及寵物共融設施。

 

西沙GO PARK

 

西沙GO PARK  PB1A團（以雙層巴士及旅遊巴士服務）

大埔 ⇋ 白石角 ⇋ 火炭 ⇋ 沙田 ⇋ 西沙GO PARK

由大埔出發（逢星期六）︰10:00-18:00（每60分鐘一團）

 

 

西沙GO PARK  PB1B團（以旅遊巴士服務）

調景嶺 ⇋ 將軍澳 ⇋ 坑口 ⇋ 西貢 ⇋ 西沙GO PARK

由調景嶺出發（逢星期日）︰10:00-18:00（每60分鐘一團）

 

西沙GO PARK

 

將軍澳南海濱長廊

 

 

北角東岸板道「寵物巴士團」

 

　　東岸板道全長約2.2公里，分為東西兩段，巧妙利用現有東區走廊下的空間，是貫通港島北海岸線的重要海濱設施。已開放的西段長約1.1公里，市民可進行不同活動，例如步行、緩跑、騎單車等，板道其他設施包括：可觀賞日落的「階梯式座位」、遊樂空間、健身設施、釣魚平台等。板道亦是寵物友善場地，市民帶同繫上牽繩的寵物到訪。

 

北角東岸板道

 

北角東岸板道

 

北角「東岸板道」PB3A團（以旅遊巴士服務）

啟德 ⇋ 九由啟德出發（逢星期六）︰10:00-18:00

（每60分鐘一團）龍灣 ⇋ 觀塘碼頭 ⇋ 藍田 ⇋ 北角

 

 

北角「東岸板道」PB3B團（以雙層巴士及旅遊巴士服務）

荃灣 ⇋ 青衣 ⇋ 青衣SPCA ⇋ 荔枝角 ⇋ 北角

由荃灣出發（逢星期日）︰10:00-18:00（每60分鐘一團）

 

 

北角東岸板道

 

下一頁：西九文化區、馬灣「寵物巴士團」

 

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