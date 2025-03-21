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21/03/2025

回鄉證過期／遺失 又趕著出行？即日起港澳台居民可網上即時申請「電子臨時通行證」！

#回鄉證 #中國出入境管理局 #回鄉證過期 #北上食買玩 #travel news
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Text: Katty Wu

　　有無試過回鄉證過期或不見了，但又趕著要返內地公幹、旅行或探親？以前或者要取消或更改行程，但以後就可以按計劃出發，因為國家移民管理局昨日（3月20日）公告，中國出入境管理局決定，由即日起為有需求的港澳台居民簽發來往內地（大陸）臨時通行證！

 

　　由即日起，港澳台居民因遺失損毀或忘記攜帶通行證，需緊急乘坐飛機、火車在內地（大陸）城市間出行的，可通過手機登錄中國出入境管理局政務服務平台（移民局12367）即時申辦有效期為7天的電子臨時通行證。

 

　　部分港澳台居民同時持有通行證和居住證，其持用任一證件辦理金融、互聯網等業務後，再持另一證件時有關部門難以核驗兩證的關聯關係，帶來生活辦事不便。同樣由即日起，港澳台居民可在中國出入境管理局政務服務平台提交關聯查詢申請，或向全國任何縣級以上公安機關出入境管理機構申請開具紙質關聯查詢結果。

 

 

　　想申請「電子臨時通行證」，可在微信、支付寶搜查「移民局12367」，點擊「中國公民服務」，揀選「港澳居民來往內地（大陸）通行證通行證」。臨時通行證有效期為7天，每個月可申請2次。港澳台居民如需查詢兩項便利措施及出入境證件便利化應用問題的，可致電12367服務熱線。

 

 

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