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25/03/2025

民航處：4月7日起 禁止於航班上使用「尿袋」叉電！亦不可放於行李架上

#充電寶 #travel news #尿袋 #民航處 #外置充電器 #飛機行李架
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Text: Katty Wu

　　最近全球發生多宗飛機上鋰電池外置充電器（俗稱「尿袋」）起火事件，包括上星期香港航空一班原定由杭州飛往香港的客機，途中因「尿袋」於行李架起火，而緊急迫降福州。民航處有見及此，於昨晚（3月24日）發出通告，由4月7日起，乘客不得在航班上使用「尿袋」叉電！

 

　　航處非常關注近期多宗懷疑與飛機乘客攜帶和使用鋰電池外置充電器有關的安全事故，於上周與本地航空公司的代表會面後，並於昨晚（3月24日）發出通告：「由4月7日起，乘客不得在航班上使用外置充電器為其他便攜式電子裝置充電，和／或為外置充電器充電；以及不得把外置充電器放置於行李架上」。民航處建議市民如有疑問，在乘搭航班前可向相關航空公司確定有關的最新規定。

 


由4月7日起，乘客不得在航班上使用「尿袋」叉電。（圖片來源：Unsplash）

 

　　如果大家有在飛機玩手機或煲劇的習慣，以後坐飛機揀航空公司時，就要留意航機的座位有無充電裝置，更要看看是用甚麼插頭（是USB還是Type-C），再自備充電線！老實說，短途機應該問題不大，但長途機如果不能叉電就很不方便了！

 

 

 

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