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01/04/2025

啟德共融通道｜兩新路段正式開放 各長1公里 途經啟德主場館 可欣賞海景

#本地遊 #啟德體育園 #踩單車 #啟德共融通道 #啟德 #共融通道
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Text: Katty Wu

　　發展局發言人今日（4月1日）表示，啟德發展區兩段新的共融通道已開放給公眾使用。兩段共融通道分別位於承豐道公園及啟德海濱花園近土瓜灣避風塘，各長約1公里，市民可沿路欣賞優美的海濱景色。

 


位於啟德海濱花園近土瓜灣避風塘的一段共融通道，長約1公里，途經啟德主場館。

 


共融通道，採用行人及騎單車人士共用同一空間的概念，供市民作休閒及娛樂之用。

 

　　啟德發展區內的13公里共融通道，採用行人及騎單車人士共用同一空間的概念，能優化區內休憩用地的連繫，供市民作休閒及娛樂之用。共融通道將連接區內多個景點，包括宋皇臺公園、啟德車站廣場、啟德河、啟德體育園、都會公園、前跑道區兩旁的海濱長廊、觀塘海濱花園等。

 


位於承豐道公園的一段共融通道，長約1公里。

 


啟德發展區共融通道網絡。

 

　　新開放的共融通道闊約6米，設有路面標示、指示牌及鋪設減速地磚，讓行人及單車能安全地共享通道。此外，場內設有單車泊位，而共融通道旁亦設有無障礙行人專用步行徑，為市民提供額外選擇。現場設有告示橫額列明使用規則，段落開放初期亦會有禮儀大使向使用者提供適當提示。

 


留意11歲以下兒童在共融通道上騎踏單車或三輪車時，須由成年人陪同。

 


騎單車人士應讓路給行人，亦不能用單車牽領或運載動物。除了「寵物共享公園」，不能攜寵物入共融通道的休憩地方。

 


單車或三輪要停放在共融通道附近的指定停泊位置，但連續停泊時間不應超過12小時。

 


要留意共融通道的地面標記及標誌。

 

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