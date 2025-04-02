澳門銀河｜「天浪淘園」4月18日開園 住客免費使用 今年首度開放至晚上8時！復活節限定親子嘉年華！

踏入4月，代表復活節假期正式開始倒數，大定計畫好去邊度玩未？只想出走一兩天的話，澳門當然是最好的選擇，特別是喜歡玩水的朋友！澳門銀河的「天浪淘園」定於4月18日開園，今年更首度延長開放時間至晚上8時，夜晚更有DJ打碟，勁好氣氛！復活節及五一黃金周期間，每日下午更特別為家庭客準備豐富的親子嘉年華活動，有得玩又可以贏禮物，大小朋友都可以盡興。

總面積超過75,000平方米的「天浪淘園」，是澳門最大的戶外水上樂園。

「澳門銀河」綜合度假城內的「天浪淘園」總面積超過75,000平方米，是澳門最大的戶外水上樂園，內有全球最大的空中衝浪池、全球最長575米空中激流、高達9米的滑水天梯，以及有兒童水上遊戲專區和兒童池，適合不同年齡的人玩。「天浪淘園」僅限「澳門銀河」8間酒店的住客免費入場，包括澳門悦榕庄、銀河酒店、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、百老匯酒店、澳門銀河 萊佛士及澳門安達仕酒店。

復活節及五一黃金周期間，每天下午2時至5時，「澳門銀河」特別為家庭旅客準備豐富多彩的親子限定嘉年華活動，勝出家庭將贏取限量禮物，還有復活兔面部彩繪和兒童紋身貼紙，讓孩子們盡情創意裝扮。

「澳門銀河」旗下有食超過120個餐飲選擇，包括風味居、8½ Otto e Mezzo BOMBANA、鮨吉祥 宫川等米芝蓮星級餐廳，同時亦有供應地道美食的食肆。春季是海鮮當造的季節，星際酒店和「澳門銀河」旗下多家星級餐廳，為海鮮愛好者打造豐盛的環球海鮮盛宴，如風味居的斯里蘭卡大肉蟹、品味坊的芝士野菌焗泰國虎蝦、尚品海鮮火鍋的美國阿拉斯加帝王蟹等。現憑Visa於星際酒店、「澳門銀河」及「澳門百老匯」16間指定餐廳簽賬滿澳門幣800元即享澳門幣150元現金即減，及高達澳門幣600元餐飲優惠券。

「澳門銀河」酒店小客人，可以到「童」樂坊體驗不同創意玩樂課程，包括彩繪、沙畫、拼圖製作、STEAM 課程、春日花環製作、烹飪工作坊等。4月的每個星期五至日及5月1至5日下午12時至3時30分，孔雀「小淘淘」將換上春日造型驚喜現身澳門悅榕庄、「銀河酒店」、澳門大倉酒店及澳門安達仕酒店大堂，與遊客合照互動；下午5時至6時30分，小淘淘將會展開歡樂巡遊之旅，小朋友應該會很興奮。

澳門銀河

網址：www.galaxymacau.com