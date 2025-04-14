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14/04/2025

復活節好去處2025︱姜濤慶生：尖沙咀與銅鑼灣的13大打卡位，主題精品、夾公仔、抽卡機及限定甜品介紹

#復活節好去處2025 #皇室堡 #The One #姜濤 #甜品 #打卡 #尖沙咀 #銅鑼灣 #本地遊
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Text: Eunice Chow Photo: The ONE、皇室堡

　　近幾年姜濤4月30日生日的大日子，成為一眾姜糖的盛事！今年姜濤香港後援會即日起，於The ONE及皇室堡舉辦主題打卡場景及一系列慶祝活動。尖沙咀The ONE的【Keung To The Sweet Diary】以後援會首次創作的動畫為創作概念佈置，現場售賣動畫限定精品， fans更可以玩動畫角色抓抓樂夾公仔機及抽卡機等。銅鑼灣皇室堡的【Keung To 430 Blossom Love】則以姜濤全新照片打卡位為主，以及推出多款限定甜點。各位fans趁復活節假期打卡啦！

 

 

　　尖沙咀The ONE的【Keung To The Sweet Diary】由後援會首次創作的動畫【The mini Keung Show】為創作概念，以全新動畫角色首度現身領軍，包括 7個充滿童趣打卡位用上糖果色調、融合標誌桃橙色及柔和的粉藍色作主調，營造充滿童趣和甜蜜的夢幻氛圍。會場內會無間斷播放動畫短片。現場更設有小角落，讓大家可以設計專屬電話殼。

 

 

3大好玩互動專區 

 

　　除了UG2【Keung To The Sweet Diary】7大場景，姜糖們絕不能錯過位於L606的【To My Keung Candies】。場內設有3大互動專區，包括「大型夾公仔機」打卡位、夾公仔機及抽卡機。姜糖們可於現場入手動畫【The mini Keung Show】16款角色，包括小姜姜、小濤濤、動畫版及真人版各10款小卡及3大限定精品流動充電池、旅行轉插及A4及A5文件夾套裝（一套四款）。

 

 

To My Keung Candies活動

日期：4月4至21日（逢星期五至日及公眾假期）及4月30日

時間：中午12時至晚上8時#

地點：尖沙咀The ONE L606

 

　　動畫中的好友—檸檬姜糖及水獺西多士更化身為吉祥物，並於4月5日起至4月21日的每個周末和公眾假期，以及4月30日分別於指定時間粉墨登陸The ONE UG2與姜糖見面兼合照，詳情請留意姜濤香港後援會及商場社交平台公布。

 

 

　　除此之外，UG2升降機旁（近加拿分道）更設有【The mini Keung Show x Photoism Hong Kong 即影即有相】，特別準備了2款動畫限定相框，讓粉絲們可留下只屬於你和即將邁向26歲的姜濤定格專屬回憶。

 

 

The mini Keung Show x Photoism Hong Kong 即影即有相*詳情：

日期：4月3日至5月1日

時間：上午10時至晚上10時#

地點：尖沙咀The ONE UG2升降機旁（近加拿芬道）

收費：每張 HK$90（共兩款，部分收益扣除成本後將用作慈善捐款）

 

The ONE【Keung To The Sweet Diary】

日期： 4月4日至5月1日

時間：上午10時至晚上10時#

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭

 

下一頁：皇室堡  全新慶生相打卡位及限定甜品

 

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