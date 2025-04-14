14/04/2025
復活節好去處2025︱姜濤慶生：尖沙咀與銅鑼灣的13大打卡位，主題精品、夾公仔、抽卡機及限定甜品介紹
Eunice Chow
Eunice Chow
食好啲，精明買；盡力玩，活得好
Senior Content Editor
近幾年姜濤4月30日生日的大日子，成為一眾姜糖的盛事！今年姜濤香港後援會即日起，於The ONE及皇室堡舉辦主題打卡場景及一系列慶祝活動。尖沙咀The ONE的【Keung To The Sweet Diary】以後援會首次創作的動畫為創作概念佈置，現場售賣動畫限定精品， fans更可以玩動畫角色抓抓樂夾公仔機及抽卡機等。銅鑼灣皇室堡的【Keung To 430 Blossom Love】則以姜濤全新照片打卡位為主，以及推出多款限定甜點。各位fans趁復活節假期打卡啦！
尖沙咀The ONE的【Keung To The Sweet Diary】由後援會首次創作的動畫【The mini Keung Show】為創作概念，以全新動畫角色首度現身領軍，包括 7個充滿童趣打卡位用上糖果色調、融合標誌桃橙色及柔和的粉藍色作主調，營造充滿童趣和甜蜜的夢幻氛圍。會場內會無間斷播放動畫短片。現場更設有小角落，讓大家可以設計專屬電話殼。
3大好玩互動專區
除了UG2【Keung To The Sweet Diary】7大場景，姜糖們絕不能錯過位於L606的【To My Keung Candies】。場內設有3大互動專區，包括「大型夾公仔機」打卡位、夾公仔機及抽卡機。姜糖們可於現場入手動畫【The mini Keung Show】16款角色，包括小姜姜、小濤濤、動畫版及真人版各10款小卡及3大限定精品流動充電池、旅行轉插及A4及A5文件夾套裝（一套四款）。
To My Keung Candies活動
日期：4月4至21日（逢星期五至日及公眾假期）及4月30日
時間：中午12時至晚上8時#
地點：尖沙咀The ONE L606
動畫中的好友—檸檬姜糖及水獺西多士更化身為吉祥物，並於4月5日起至4月21日的每個周末和公眾假期，以及4月30日分別於指定時間粉墨登陸The ONE UG2與姜糖見面兼合照，詳情請留意姜濤香港後援會及商場社交平台公布。
除此之外，UG2升降機旁（近加拿分道）更設有【The mini Keung Show x Photoism Hong Kong 即影即有相】，特別準備了2款動畫限定相框，讓粉絲們可留下只屬於你和即將邁向26歲的姜濤定格專屬回憶。
The mini Keung Show x Photoism Hong Kong 即影即有相*詳情：
日期：4月3日至5月1日
時間：上午10時至晚上10時#
地點：尖沙咀The ONE UG2升降機旁（近加拿芬道）
收費：每張 HK$90（共兩款，部分收益扣除成本後將用作慈善捐款）
The ONE【Keung To The Sweet Diary】
日期： 4月4日至5月1日
時間：上午10時至晚上10時#
地點：尖沙咀The ONE UG2中庭
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