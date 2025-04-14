復活節好去處2025｜啟德AIRSIDE 5米高Cinnamoroll吹氣裝置及波波池，限量精品與主題美食

今個復活節AIRSIDE聯同SANRIO的角色之一 Cinnamoroll，於中庭呈獻「AIRSIDE x Cinnamoroll ROLL OUT THE FUN 夢幻派對」。小朋友來到最開心，打卡之外大家更可於復活節期間，於波波池中尋找5隻Cinnamoroll復活蛋，完成指定任務可贏取Cinnamoroll限定毛巾或手提袋（隨機派發） 。最後記得於期間限定店購買主題限定系列周邊商品，及慢慢歎特色主題套餐。

3大Cinnamoroll打卡位

首度矚目登場的蝴蝶摺耳造型Cinnamoroll最矚目！化身五米高毛絨絨立體Cinnamoroll坐鎮於巨型波波池旁，波波池將會於「Cinnamoroll 復活節驚喜奇遇」舉行期間開放，fans可與夢幻田徑場 –戴上金牌的Cinnamoroll 、跑步衝線的Cinnamoroll 與腳踏滑板的Cinnamoroll打卡集郵。

Fans必到Cinnamoroll Café 餐車打卡兼shopping，Sanrio Gift Gate期間限定店將發售超過300件精品，包括AIRSIDE期間限定店獨家發售商品，部分精選商品更有四折優惠！此外，於5月將優先發售以蝴蝶摺耳造型作為主題的Cinnamoroll商品，其中包括：毛公仔、毛公仔匙扣、斜揹造型卡套、小型手提袋、造型證件套，以及毛巾合共6款萌爆商品。

化妝袋$199.9元 / 件、鑰匙扣$169.9元 / 件、地毯$136元 / 件、透明化妝袋$109.9元 / 件

毛公仔$289.9 / 件、咕臣$299.9 / 件、散紙包$189.9 / 件

公仔鑰匙扣$179.9 / 個、盲盒公仔鑰匙扣$85 / 個、盲盒髮夾$65元 / 個

公仔鑰匙扣$189.9元 / 個、手挽袋$289.9元 / 個

4月18至21日期間展開的「Cinnamoroll復活節驚喜奇遇」，凡於波波池中尋找5隻Cinnamoroll復活蛋後，再依照提示卡中的指引，穿梭商場不同角落尋找五個指定地點並收集獨有的活動印章完成任務。每節活動最快完成挑戰的參加者，將可以獲得Cinnamoroll造型毛巾或手提袋。每位參加者亦可以獲得Cinnamoroll獨家貼紙套裝一份。

4月至6月，AIRSIDE與Terrace in Seaside攜手打造期間限定夢幻派對快閃店，以【夢幻派對的彩虹跑道】為主題，店內更設有多個精心設計的打卡位置，此外，店內推出兩款Cinnamoroll造型的套餐，粉絲們享受視覺與味覺的雙重快樂！

飄浮於藍天雲朵裏的Cinnamoroll悠閒套餐$188

Cinnamoroll藍天夢幻派對$138

Sanrio七個超人氣角色 - - Cinnamoroll、Kuromi、My Melody、Pochacco、Bad Badtz-Maru、Ahirunopekkle、Marroncream，將會與本地音樂廠牌Neoncity Records旗下原創角色Salary Paw及Neon Ladies首度聯乘，即日至4月28日於啟德AIRSIDE 2樓中庭旁210號舖舉行的期間限定店！

場內推出一系列首度登場的聯乘限定復古音樂主題周邊產品，包括CD機、錄音帶機、飛行外套、T-shirt、衞衣、手袋、Tote Bag、咖啡杯、杯墊、化妝袋、隨身鏡、公仔鎖匙扣、襟章、貼紙等，與各位粉絲從服裝、音樂、飾物到各類生活用品，重回舊日時光，於場內精心設計的打卡位與可愛繽紛的角色合照，一同投入「Groove Adventures」音樂歷險！

AIRSIDE x Cinnamoroll ROLL OUT THE FUN 夢幻派對

日期： 2025年4月11日至6月1日

時間： 上午10時至晚上10時

地點： 啟德AIRSIDE 2樓中庭

Sanrio Gift Gate x Cinnamoroll 期間限定店

日期： 2025年4月11日至6月1日

時間： 上午11時至晚上9時

地點： AIRSIDE 2樓中庭

Neoncity Records x SANRIO characters「Groove Adventures」期間限定店

日期： 即日起至2025年4月28日

時間： 上午11時至晚上9時

地點： AIRSIDE 210號舖，2樓（2樓中庭附近）