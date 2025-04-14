復活節好去處2025︱又一城3米高巨型Chill Guy︰ Gen Z熱捧人氣Memes打卡牆及期間限定店搞笑商品

九龍塘又一城3米高的巨型「Chill Guy」聽過未？唔識唔緊要，趁今個復活節假期睇吓Gen Z熱捧的Memes角色有咩咁吸引！場內有多個獨家港式Memes打卡位，亦有售賣超過100款官方主題商品的期間限定店及主題限定自拍館，一齊 chill 吓啦！

Chill Guy由美國數碼藝術家Phillip Bankss創作，於2023年10月4日推出。「Chill Guy」身穿標誌性的灰色毛衣、藍色牛仔褲和紅色球鞋；總是雙手插袋，面帶微笑，展現出淡定的態度。Chill Guy的風格完美詮釋了新一代Gen Z的生活方式，迅速在網絡世界引發熱議和二次創作，成為全球爆紅的Memes。

會場3米高巨型「Chill Guy」是吸睛打卡熱點，現場還設有多個Memes打卡牆，結合獨家港式元素設計，如「淡定」小巴牌、「打風趕返工」打卡牆等，將香港網絡文化與Chill Guy的幽默風格完美融合，必讓大家會心一笑。

1.5米高的立體Chill Guy模型融入港式「淡定」小巴牌，完美演譯Chill Guy精神！

「塞車遲到」和「遠離棄我去者」打卡場景加入了IG貼文框的元素，fans打卡熱點之一。

除此之外，場內亦有港式潮語的打卡牆，如「講呢啲」，生動有趣。

極端天氣亦阻擋不了港人返工的決心，Chill Guy淡然面對，一一切平常心！

走到會場的正後方，整面牆掛滿多個人氣Meme。

過百款「Chill Guy」周邊商品

「Chill Guy . Chill Walk期間限定店」發售超過100款官方授權主題商品，有多款潮玩公仔、T恤、棒球帽、即棄菲林相機、啤牌、旅遊產品、生活周邊用品以及其他精品，既實用又玩味十足，絕對能滿足一眾新世代網民的口味。

啤牌HK$80

T恤（共10款）HK$250 – HK$350

現場更有獨家Chill Guy 印仔扭蛋機，分別有「扮工」室系列及Gen Z系列，句句經典網絡潮語化成印仔，讓你以Chill Guy 一樣，「淡定」應對任何事情，扱個印仔輕鬆化解。

吊飾系列Chill Guy 夾公仔機 （共10款）HK$30 一次

Chill Guy 夾公仔機10款限定Chill Guy吊飾。

又一城與CASETiFY聯乘推出香港區別注版Chill Guy手機殼。

又一城LG2層的DITTO.SNAP自拍館亦將於活動期間換上全港獨家的Chill Guy主題，齊齊Chill 住影！My FESTIVAL 會員更可享獨家消費禮遇，換領限量版Chill Guy沙灘巾。

Chill Guy . Chill Walk期間限定店及主題佈置

日期：2025年4月11日至5月5日

時間：11am - 9pm

地址：九龍塘又一城LG2層